Rajasthan: MLA रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ FIR दर्ज, पश्चिमी राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज

जानकारी के अनुसार, भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने आरोप लगाया कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उन्हें फोन पर धमकी दी और अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की बात कही। इस आरोप के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया और क्षेत्र में राजनीतिक व सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।