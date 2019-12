हाईवे पर सेना के ट्रक में अचानक लगी भीषण आग, समय पर नहीं पहुंची दमकल

सेना के ट्रक में अचानक ही आग ( fire in army truck in barmer ) लग गई जिससे ट्रक में भरा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। इस दौरान बार-बार सूचना के बावजूद भी बालोतरा से दमकल समय रहते मौके पर नहीं पहुंची जिससे ट्रक का अधिकतर हिस्सा जलकर नष्ट ( fire in truck on highway ) हो गया। ( barmer crime news )