बालोतरा में जोधपुर के 4 तस्कर दबोचे: होटल में बैठ रच रहे थे बड़ी साजिश, 8.8 ग्राम MDM जब्त

Balotra Crime: बालोतरा जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन विषभंजन’ के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में नशाखोरी की रोकथाम एवं तस्करों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई के लिए अभियान तेज किया गया है।