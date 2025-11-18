बालोतरा में जोधपुर के 4 तस्कर दबोचे: होटल में बैठ रच रहे थे बड़ी साजिश, 8.8 ग्राम MDM जब्त

4 तस्कर दबोचे (फोटो- पत्रिका)
Balotra Crime: बालोतरा जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन विषभंजन’ के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में नशाखोरी की रोकथाम एवं तस्करों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई के लिए अभियान तेज किया गया है।
इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी और वृताधिकारी पचपदरा शिवनारायण चौधरी के सुपरविजन में थानाधिकारी पचपदरा अचलाराम (नि.पु.) के नेतृत्व में DST की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरहद मंडापुरा स्थित एक होटल से चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 8.8 ग्राम एमडीएमए (नशीला पदार्थ) एवं प्रयुक्त क्रेटा कार जब्त की। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी गई है।
-रामनिवास पुत्र खेराजराम, उम्र 23 साल, निवासी फींच, थाना लूणी (जोधपुर)
-अनिल पुत्र बुधाराम, उम्र 25 साल, निवासी फींच, थाना लूणी (जोधपुर)
-स्वरूप पुत्र सुखाराम, उम्र 28 साल, निवासी फींच, थाना लूणी (जोधपुर)
-मग सिंह पुत्र सुमेर सिंह, उम्र 25 साल, निवासी भाण्डु, थाना बोरानाडा (जोधपुर)
बताते चलें, DST बालोतरा से मिली सूचना पर टीम होटल में पहुंची, जहां चार संदिग्ध व्यक्ति मौजूद थे। तलाशी में एमडीएमए मिला, जिसे नियमानुसार जब्त किया गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर तलाशी जारी रखी।
सभी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। बालोतरा पुलिस ने इसे ऑपरेशन ‘विषभंजन’ की बड़ी सफलता बताया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क की कड़ी पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
