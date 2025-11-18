राजस्थान कांस्टेबल खेल कोटा भर्ती में बड़ा ‘खेल’: गलत-सर्टिफिकेट पकड़े गए, 298 आवेदन रिजेक्ट, 21 तक आपत्तियां मांगी

तीरंदाजी के 12, भाला फेंक के 4, दौड़ के 26, तस्तरी फेंक के 3, हेप्टाथलान के 2, चाल दौड़ के 3, बास्केटबॉल के 25, साइकलिंग के 2, बॉक्सिंग के 13, क्रॉस कंट्री के 15, जिम्नास्टिक का 4, हॉकी के 26, जूडो के 20, कबड्डी के 33, शूटिंग के 12, तैराकी के 6, वॉलीबॉल के 27, वेट लिफ्टिंग के 5, कुश्ती के 31, डेकाथॉन के 3, हाई जम्प के 5 और फुटबॉल के 21 आवेदन निरस्त किए गए।