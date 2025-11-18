Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

राजस्थान कांस्टेबल खेल कोटा भर्ती में बड़ा ‘खेल’: गलत-सर्टिफिकेट पकड़े गए, 298 आवेदन रिजेक्ट, 21 तक आपत्तियां मांगी

कांस्टेबल भर्ती में बड़ा ‘खेल’ सामने आया। जांच में प्रदेशभर के 298 आवेदन गलत या पुराने सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्ट पाए गए, जिनमें 100 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। तीरंदाजी, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल सहित कई खेलों के आवेदनों में गड़बड़ी मिली।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 18, 2025

Fake certificates detected in Rajasthan constable sports quota recruitment

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्र पर जांच करवाते अभ्यर्थी (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के तहत खेल कोटे में ’खेल’ उजागर हुआ है। कमेटी ने जांच की तो प्रदेशभर से 298 आवेदन रिजेक्ट हो गए। किसी ने गलत सर्टिफिकेट से फायदा लेने की कोशिश की तो किसी ने पुरानी तारीख के सर्टिफिकेट से भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन कमेटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।

कांस्टेबल (उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा) भर्ती-2025 में कुल 167 पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आरएसी 5वीं बटालियन कमांडेंट कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद कई अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाने योग्य पाए। रिजेक्ट आवेदनों में 100 से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों के हैं।

खेल के तहत आवेदन, जो रिजेक्ट हुए

तीरंदाजी के 12, भाला फेंक के 4, दौड़ के 26, तस्तरी फेंक के 3, हेप्टाथलान के 2, चाल दौड़ के 3, बास्केटबॉल के 25, साइकलिंग के 2, बॉक्सिंग के 13, क्रॉस कंट्री के 15, जिम्नास्टिक का 4, हॉकी के 26, जूडो के 20, कबड्डी के 33, शूटिंग के 12, तैराकी के 6, वॉलीबॉल के 27, वेट लिफ्टिंग के 5, कुश्ती के 31, डेकाथॉन के 3, हाई जम्प के 5 और फुटबॉल के 21 आवेदन निरस्त किए गए।

21 तक आपत्तियां मांगी

जिनके आवेदन निरस्त किए गए उनकी सूची कारण सहित राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 21 नवंबर तक आपत्ति बटालियन मुख्यालय पर दर्ज करा सकते हैं।

इसी को लेकर आवेदन पत्र के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं, उन्हें सूचित किया गया है।
-चूनाराम जाट, कमांडेंट, 5वीं बटालियन आरएसी

18 Nov 2025 09:02 am

