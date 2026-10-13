Guar Mandi Price in Rajasthan: 4 साल बाद ग्वार के भाव में उछाल, एक महीने में 1600 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की तेजी

Guar Mandi Bhav Rajasthan: लंबे समय से कम कीमतों के चलते ग्वार की खेती से दूरी बना रहे राजस्थान के किसानों के लिए इस बार बाजार से राहत की खबर आई है। करीब चार साल बाद ग्वार के भाव में बड़ा उछाल आने से किसान और स्टॉकिस्ट व्यापारी उत्साहित हैं। एक महीने पहले 6000 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला ग्वार अब 7600 रुपए तक पहुंच गया है। प्रति क्विंटल 1600 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी ने कारोबार में नई हलचल पैदा कर दी है। कमजोर मानसून के कारण इस साल देश में ग्वार की पैदावार कम रहने और मांग अधिक होने से आने वाले दिनों में भाव 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।