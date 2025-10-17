कई परिवारों पर टूटा कहर: बच्चों के सिर से छिन गया पिता का साया, सूना हो गया मां का आंचल

प्रकाश मेघवाल (23) अपने पिता चापाराम के छह पुत्रों में से एक थे। जिसमें एक बड़ा पुत्र दस साल पहले ही गुजर चुका था। प्रकाश के दो छोटे बच्चे एक 5 वर्ष और दूसरा एक वर्ष का है। अब उन्हें पिता की याद और खामोशी सहनी पड़ेगी। प्रकाश के माता-पिता और पत्नी की आंखों में केवल आंसू हैं। प्रकाश परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिमेदारियों का भार संभालते थे, और उनका आकस्मिक निधन परिवार के लिए भारी सदमा है। अब चापाराम के घर में चार पुत्र हैं, जिनके ऊपर भाई के परिवार और माता-पिता को संभालने की जिमेदारी आ गई है।