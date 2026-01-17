Rajasthan: शौक पूरे करने के लिए अपराध की दुनिया में रखा कदम, वाहन चोरी से शुरुआत, जानें 12वीं पास रमेश कैसे बना ड्रग तस्कर?

रमेश ने कोलकाता में खुद को केमिस्ट्री का शिक्षक और हाल में केमिकल्स का कारोबारी बताकर छुपा रखा था। वह केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए जगह तलाशने की बातें करता था, जिससे अपार्टमेंट के लोग उसे प्रतिष्ठित व्यापारी समझते थे। पुलिस और एजेंसियों से बचने के लिए वह लंबे समय से राज्य के बाहर फरारी काट रहा था। गिरफ्तारी से बचने और कथित प्रायश्चित के नाम पर रमेश ने फरारी के दौरान देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धामों की यात्रा कर ली। पकड़े जाने से कुछ दिन पहले ही वह जगन्नाथपुरी से लौटकर आया था।