IAS Tina Dabi: कलेक्टर टीना डाबी से जुड़े वो मामले, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर हुई जोरदार चर्चा

जैसलमेर कार्यकाल के दौरान अमर सागर क्षेत्र में विस्थापित पाकिस्तानी हिंदुओं के अतिक्रमण को हटाने का फैसला उनके लिए गले की फांस बन गया था। भीषण गर्मी में लोगों के घर उजाड़ने के आदेश पर वे देशव्यापी ट्रोलिंग का शिकार हुईं।

हालांकि, बाद में उन्होंने उन्हीं विस्थापितों के लिए पक्के पुनर्वास की व्यवस्था कर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था।