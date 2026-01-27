IAS Tina Dabi: कलेक्टर टीना डाबी से जुड़े वो मामले, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर हुई जोरदार चर्चा

IAS Tina Dabi (Patrika Photo)
IAS Tina Dabi: राजस्थान कैडर की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी एक बार फिर इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। अपनी कार्यशैली और निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली टीना के लिए साल 2026 की शुरुआत कड़वे अनुभवों के साथ हुई है।
बता दें कि गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हुई एक चूक ने उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर ला दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं टीना डाबी के प्रशासनिक करियर के वो कई मौके, जब वे विवादों के घेरे में आईं।
ताजा विवाद 26 जनवरी 2026 का है। बाड़मेर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह के दौरान ध्वजारोहण के बाद टीना डाबी ने अनजाने में तिरंगे की गलत दिशा में मुड़कर सलामी दे दी।
हालांकि, वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने तुरंत इशारा किया और टीना ने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ लोग इसे 'मानवीय भूल' कह रहे हैं, तो कुछ इसे 'प्रोटोकॉल की अनदेखी'।
साल 2025 में टीना डाबी को जल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया गया। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन विवाद तब हुआ जब पोर्टल पर गलत तस्वीरें अपलोड होने की बात सामने आई।
बता दें, इस तकनीकी चूक का दोष सीधे टीना डाबी पर मढ़ा गया, जिससे उनकी काफी किरकिरी हुई। इस मामले में उन्हें सार्वजनिक तौर पर सफाई तक देनी पड़ी।
जैसलमेर कार्यकाल के दौरान अमर सागर क्षेत्र में विस्थापित पाकिस्तानी हिंदुओं के अतिक्रमण को हटाने का फैसला उनके लिए गले की फांस बन गया था। भीषण गर्मी में लोगों के घर उजाड़ने के आदेश पर वे देशव्यापी ट्रोलिंग का शिकार हुईं।
हालांकि, बाद में उन्होंने उन्हीं विस्थापितों के लिए पक्के पुनर्वास की व्यवस्था कर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था।
राजनीतिक गलियारों में भी टीना डाबी का एक वीडियो खूब चर्चा में रहा। बीजेपी नेता सतीश पूनिया के अभिवादन के दौरान उन्होंने महज सात सेकेंड में पांच बार सिर झुकाया और हाथ जोड़े। आलोचकों ने इसे एक आईएएस अधिकारी के गरिमापूर्ण प्रोटोकॉल के विरुद्ध माना और सोशल मीडिया पर 'सत्ता के सामने झुकने' जैसे तंज कसे गए।
दिसंबर 2025 में बाड़मेर में कॉलेज फीस वृद्धि को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्राओं को हिरासत में लिया, तो उनका गुस्सा जिला कलेक्टर टीना डाबी पर फूट पड़ा।
छात्राओं ने सीधा हमला करते हुए कहा कि वे उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थीं, लेकिन वे सिर्फ एक 'रील स्टार' बनकर रह गई हैं। 'रील स्टार' शब्द सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि आज भी उनके पोस्ट्स पर यह कमेंट देखने को मिल जाता है।
टीना डाबी की इमेज में सबसे बड़ा बदलाव उनकी पर्सनल लाइफ के कारण आया। 2015 की टॉपर बनने के बाद उनकी शादी, फिर 2021 में आईएएस अतहर आमिर से तलाक और 2022 में आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ दूसरी शादी। इन सभी मौकों पर उन्हें भारी ट्रोलिंग और निजी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।
