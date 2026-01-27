27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

IAS Tina Dabi: कलेक्टर टीना डाबी से जुड़े वो मामले, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर हुई जोरदार चर्चा

Collector Tina Dabi: IAS टीना डाबी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर तिरंगे को गलत दिशा में सलामी देने का वीडियो वायरल होने से बहस छिड़ गई। इससे पहले भी रील स्टार टिप्पणी, अवॉर्ड फोटो विवाद, विस्थापित मामला और निजी जीवन से जुड़े मुद्दे उन्हें ट्रोलिंग के केंद्र में ला चुके हैं।

3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jan 27, 2026

IAS Tina Dabi

IAS Tina Dabi (Patrika Photo)

IAS Tina Dabi: राजस्थान कैडर की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी एक बार फिर इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। अपनी कार्यशैली और निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली टीना के लिए साल 2026 की शुरुआत कड़वे अनुभवों के साथ हुई है।

बता दें कि गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हुई एक चूक ने उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर ला दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं टीना डाबी के प्रशासनिक करियर के वो कई मौके, जब वे विवादों के घेरे में आईं।

तिरंगे को गलत दिशा में सलामी

ताजा विवाद 26 जनवरी 2026 का है। बाड़मेर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह के दौरान ध्वजारोहण के बाद टीना डाबी ने अनजाने में तिरंगे की गलत दिशा में मुड़कर सलामी दे दी।

हालांकि, वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने तुरंत इशारा किया और टीना ने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ लोग इसे 'मानवीय भूल' कह रहे हैं, तो कुछ इसे 'प्रोटोकॉल की अनदेखी'।

अवॉर्ड और फोटो का फेरबदल

साल 2025 में टीना डाबी को जल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया गया। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन विवाद तब हुआ जब पोर्टल पर गलत तस्वीरें अपलोड होने की बात सामने आई।

बता दें, इस तकनीकी चूक का दोष सीधे टीना डाबी पर मढ़ा गया, जिससे उनकी काफी किरकिरी हुई। इस मामले में उन्हें सार्वजनिक तौर पर सफाई तक देनी पड़ी।

विस्थापितों के घर ढहाना

जैसलमेर कार्यकाल के दौरान अमर सागर क्षेत्र में विस्थापित पाकिस्तानी हिंदुओं के अतिक्रमण को हटाने का फैसला उनके लिए गले की फांस बन गया था। भीषण गर्मी में लोगों के घर उजाड़ने के आदेश पर वे देशव्यापी ट्रोलिंग का शिकार हुईं।
हालांकि, बाद में उन्होंने उन्हीं विस्थापितों के लिए पक्के पुनर्वास की व्यवस्था कर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था।

सतीश पूनिया के सामने झुकने वाला वीडियो

राजनीतिक गलियारों में भी टीना डाबी का एक वीडियो खूब चर्चा में रहा। बीजेपी नेता सतीश पूनिया के अभिवादन के दौरान उन्होंने महज सात सेकेंड में पांच बार सिर झुकाया और हाथ जोड़े। आलोचकों ने इसे एक आईएएस अधिकारी के गरिमापूर्ण प्रोटोकॉल के विरुद्ध माना और सोशल मीडिया पर 'सत्ता के सामने झुकने' जैसे तंज कसे गए।

जब छात्राओं ने कहा 'रील स्टार'

दिसंबर 2025 में बाड़मेर में कॉलेज फीस वृद्धि को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्राओं को हिरासत में लिया, तो उनका गुस्सा जिला कलेक्टर टीना डाबी पर फूट पड़ा।

छात्राओं ने सीधा हमला करते हुए कहा कि वे उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थीं, लेकिन वे सिर्फ एक 'रील स्टार' बनकर रह गई हैं। 'रील स्टार' शब्द सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि आज भी उनके पोस्ट्स पर यह कमेंट देखने को मिल जाता है।

निजी जीवन और ट्रोलिंग का लंबा दौर

टीना डाबी की इमेज में सबसे बड़ा बदलाव उनकी पर्सनल लाइफ के कारण आया। 2015 की टॉपर बनने के बाद उनकी शादी, फिर 2021 में आईएएस अतहर आमिर से तलाक और 2022 में आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ दूसरी शादी। इन सभी मौकों पर उन्हें भारी ट्रोलिंग और निजी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने अफसरों को फटकारा, बोले- बैठक में क्या समोसा खाने आते हो, कलक्टर टीना डाबी से भी पूछा सवाल
बाड़मेर
Barmer Disha meeting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / IAS Tina Dabi: कलेक्टर टीना डाबी से जुड़े वो मामले, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर हुई जोरदार चर्चा

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Burqa : बुर्के पर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, विधायक महंत प्रतापपुरी ने किया खुलकर समर्थन

Storyteller Dhirendra Shastri big statement on burqa MLA Mahant Pratap Puri openly supports him
बाड़मेर

IAS Tina Dabi: गणतंत्र दिवस पर बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी से हुई ‘बड़ी चूक’, वायरल हुआ वीडियो

IAS Tina Dabi
बाड़मेर

बाड़मेर पुलिस के चार ‘हीरो’ बने मिसाल: कोई खामोश शेर तो कोई अपराधियों का काल, नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ी

Republic Day 2026 Barmer Police 4 Heroes
बाड़मेर

Rajasthan Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार का कहर, ट्रक ने पदयात्रियों को कुचला, 3 की दर्दनाक मौत

Balotra road accident
बाड़मेर

पचपदरा रिफाइनरी में हादसा: मजदूरों से भरी 2 बसें भिड़ीं, 1 पलटी, विरोध प्रदर्शन और SUV में तोड़फोड़ से बढ़ा तनाव

Pachpadra Refinery Accident
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.