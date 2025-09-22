Barmer: लिव-इन में रह रहे प्रेमी ने किया सुसाइड तो शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोई 19 साल की प्रेमिका, ये बोले ग्रामीण

Rajasthan News: बाड़मेर शिव क्षेत्र के उंडू कस्बे के किराए के मकान में रह रहे ओला निवासी एक युवक ने फंदा लगाकर कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार ओला (जैसलमेर) निवासी शौकत खान पुत्र अली खान अपनी दोस्त 19 साल की वर्षा पुत्री सुभाष राजभर निवासी देवरिया (उत्तर प्रदेश) के साथ उंडू में हसन खान के मकान में रह रहा था।