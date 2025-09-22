Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Barmer: लिव-इन में रह रहे प्रेमी ने किया सुसाइड तो शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोई 19 साल की प्रेमिका, ये बोले ग्रामीण

Youth Committed Suicide: पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया। इस संबंध में मृतक के भाई जमे खान की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाड़मेर

Akshita Deora

Sep 22, 2025

Demo Pic

Rajasthan News: बाड़मेर शिव क्षेत्र के उंडू कस्बे के किराए के मकान में रह रहे ओला निवासी एक युवक ने फंदा लगाकर कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार ओला (जैसलमेर) निवासी शौकत खान पुत्र अली खान अपनी दोस्त 19 साल की वर्षा पुत्री सुभाष राजभर निवासी देवरिया (उत्तर प्रदेश) के साथ उंडू में हसन खान के मकान में रह रहा था।

इसी मकान में उसका बड़ा भाई जमे खान भी रहता है। दोनों भाई मजदूरी करते हैं। रविवार सुबह शौकत खान ने कमरे में चादर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य भियाड़ की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया। इस संबंध में मृतक के भाई जमे खान की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शौकत खान ने युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक सितंबर से रहना शुरू किया था। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले युवती के परिजन उसे लेने पहुंचे थे, लेकिन युवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया।

रविवार को घटना के बाद युवती का रो-रो कर बुरे हाल हुए। घटना के बाद पुलिस ने वर्षा को महिला पुलिसकर्मी के साथ सखी केन्द्र बाड़मेर भेजते हुए उसके परिजनों को सूचना दी।

22 Sept 2025 09:17 am

