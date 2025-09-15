Rajasthan: विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निशाने पर सीकर के व्यवसायी, लॉरेंस के गुर्गे दे रहे धमकियां; जानें मामला

करीब तीन माह पहले 12 जून को गैंगस्टर रोहित गोदारा ने नीमकाथाना में भाजपा प्रतिपक्ष नेता और खनन कारोबारी महेंद्र गोयल को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देने की धमकी दी थी। पीड़ित के भाई दौलत राम गोयल ने बताया कि रोहित गोदारा ने वॉट्सएप वॉइस कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी थी। डेढ़ साल पहले भी आजाद गैंग ने 25 लाख की रंगदारी की मांग को लेकर उनकी क्रेशर पर फायरिंग की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी महेश कुम्भाकला को गिरफ्तार कर लिया था।