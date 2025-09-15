Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Rajasthan: विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निशाने पर सीकर के व्यवसायी, लॉरेंस के गुर्गे दे रहे धमकियां; जानें मामला

Rajasthan News: सीकर जिले में सट्टा, हवाला, बदमाशी, रंगदारी व फिरौती के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की सख्ती व आपसी दुश्मनी के चलते गैंगस्टर और गैंगवार खत्म हो गए हैं।

सीकर

Nirmal Pareek

Sep 15, 2025

Lawrence Bishnoi
पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: सीकर जिले में सट्टा, हवाला, बदमाशी, रंगदारी व फिरौती के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की सख्ती व आपसी दुश्मनी के चलते गैंगस्टर और गैंगवार खत्म हो गए हैं। हालांकि अब सीकर जिले में साइबर ठगी, मनी लॉड्रिग, तस्करी एवं वित्तीय धोखाधडी जैसे गम्भीर मामलों लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

विदेशों में बैठे गैंगस्टर व उनके गुर्गे हर दो माह में सीकर जिले के खनन कारोबारियों, व्यववसाइयों और संस्था चलाने वालों को रंगदारी के लिए धमका रहे हैं।

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, हिस्ट्रशीटर राहुल स्वामी उर्फ राहुल रिणाऊ सहित अन्य बदमाशों ने पिछले एक साल में सात से अधिक व्यवसायियों को रंगदारी की धमकियां दे चुके हैं। एनआईए ने गैंगस्टर रोहित गोदारा पर पांच लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। राजस्थान पुलिस ऐसे गैंगस्टर्स को विदेश से लाने के कई बार प्रयास कर चुकी लेकिन एक भी गैंगस्टर को विदेश से गिरफ्तार कर नहीं ला सकी।

शेखावाटी क्षेत्र इसलिए

गैंगस्टर और बदमाशों का फोकस शेखावाटी क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहां उनका नेटवर्क और उनके गैंग के गुर्गे बड़ी संख्या में है जो कि उन्हें व्यवसाइयों का सारा खाका, बैकग्राउंड, मोबाइल नंबर, उनके व्यवसायिक स्थलों व उनके जानकारों की सारी जानकारी दे देते हैं। जिससे कि बदमाशों का टारगेट आसान हो जाता है। कुछ दिनों पहले ही रंगदारी नहीं देने पर बीकानेर शहर में एक नेता व व्यवसायी के घर पर सात राउंड फायरिंग करवाई गई थी।

चार दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई व रोहित गोदारा के खास गुर्गे हिस्ट्रशीटर राहुल स्वामी निवासी रिणाऊ, फतेहपुर ने मांडेला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के बेटे और व्यवसायी बाबूलाल खूडी व पौते मोहित को फोन कर दो करोड़ की रंगदारी मांगी है। यही नहीं आरोपी ने बाबूलाल के बेटे मोहित के मोबाइल पर भी मैसेज किए हैं। थाना में मामला दर्ज होने के बाद भी रंगदारी के लिए दोबारा फोन किया गया। करीब डेढ़ साल पहले हिस्ट्रशीटर राहुल पैरोल पर आने के बाद फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था।

BJP नेता से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी

करीब तीन माह पहले 12 जून को गैंगस्टर रोहित गोदारा ने नीमकाथाना में भाजपा प्रतिपक्ष नेता और खनन कारोबारी महेंद्र गोयल को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देने की धमकी दी थी। पीड़ित के भाई दौलत राम गोयल ने बताया कि रोहित गोदारा ने वॉट्सएप वॉइस कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी थी। डेढ़ साल पहले भी आजाद गैंग ने 25 लाख की रंगदारी की मांग को लेकर उनकी क्रेशर पर फायरिंग की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी महेश कुम्भाकला को गिरफ्तार कर लिया था।

फायरिंग कर 50 लाख की रंगदारी मांगी

11 महीने पहले एमजी ग्रुप 6565 व आजाद ग्रुप ने कांवट इलाके में श्री श्याम होटल एवं रेस्टोरेंट के मालिक राकेश सामोता पर दो राउंड फायरिंग कर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। फायरिंग कर फरार हुए तीनों बदमाश होटल काउंटर पर एक पर्ची छोड़ गए थे। रंगदारी नहीं देने प घर जलाने की धमकी दी थी।

सुनील पंड्या गैंग ने मांगी थी 10 लाख की रंगदारी

एक साल पहले दादिया क्षेत्र के नेमीचंद निवासी कूदन के घर में घुसकर सुनील पंड्या गैंग के बदमाश अजय व राहुल 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो सुनील पंड्या को 10 लाख रुपए की फिरौती दे। इस दौरान नेमीचंद ने बदमाशों से डरकर अजय व राहुल को 3 लाख 50 हजार रुपए दे दिए थे और बाकी रुपए की व्यवस्था करने की बात कही थी। कुछ दिनों पहले बदमाशों ने नेमीचंद के घर में गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। साथ ही धमकाकर भी गए थे।

बदमाशों ने अन्य व्यवसाइयों को भी दी धमकी

खाटूश्यामजी के प्रॉपर्टी डीलिंग और शराब ठेका चलाने वाले मनीष से रंगदारी मांगी थी। मामले में हिस्ट्रीशीटर संजय धायल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पीड़ित का पीछा भी किया गया था। वहीं लक्ष्मणग? कस्बे के एक होटल व्यवसायी संजय को वॉट्सएप कॉल कर एक करो? की रंगदारी मांगी गई थी।

15 Sept 2025 05:16 pm

