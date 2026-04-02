Ravindra Singh Bhati Case: ‘वो जेल जाएंगे, मेरे एक कमेंट ने दिल्ली तक बैंड बजा दी’ रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बोले छोटू सिंह रावणा

रावणा ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद 27 मार्च की शाम उन्हें फोन पर डराने-धमकाने की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि बातचीत के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कई बार लोग दूसरों के कंधों का इस्तेमाल कर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और किसी का माध्यम नहीं बनना चाहिए।