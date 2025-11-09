Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan Overbridge: 55 करोड़ की लागत से बन रहा 967 मीटर लंबा ओवरब्रिज, जानिए कब मिलेगी जनता को खुशखबरी

गडरारोड़-मुनाबाव मार्ग पर 55 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ओवरब्रिज चार साल बाद भी अधूरा है। रेलवे की स्वीकृति प्रक्रिया में फंसे इस प्रोजेक्ट का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Nov 09, 2025

Rajasthan Overbridge

गडरारोड़-मुनाबाव मार्ग पर बन रहा ओवरब्रिज। फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। शहर के गडरारोड़-मुनाबाव मार्ग पर बन रहा ओवरब्रिज चार साल बाद भी अधूरा है। 55.28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब तक कई बार निरीक्षण और स्वीकृति के फेर में फंस चुका है। इंजीनियर हर बार नई तारीख देते रहे, लेकिन रेलवे की क्वालिटी जांच पूरी नहीं होने से न तो पूरा काम हो रहा है और न ही ब्रिज जनता के लिए खुल पा रहा है।

लखनऊ टीम ने निकाली कमियां

दो दिन पहले आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन) लखनऊ की टीम ने गडरारोड़ ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। टीम ने 52 मीटर हिस्से पर बने 700 मैट्रिक टन स्टील के बो-स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज की गुणवत्ता जांची और कई तकनीकी कमियां बताई हैं। अब टीम की रिपोर्ट तैयार होने में करीब 15 दिन लगेंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही रेलवे से अंतिम स्वीकृति मिलेगी और काम आगे बढ़ सकेगा।

90 फीसदी निर्माण पूरा

इस ओवरब्रिज का 90 फीसदी निर्माण कार्य तो डेढ़ साल पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे पटरियों के ऊपर बनने वाले हिस्से के लिए अलग स्वीकृति की जरूरत थी। स्वीकृति मिलने में देरी के बाद मेहसाणा फैक्ट्री से स्टील के गर्डर लाकर जोड़े गए। रेलवे की ओर से फोर-पॉइंट सर्टिफिकेट भी भेजा गया, पर अब अंतिम गुणवत्ता जांच में मामला अटका हुआ है।

2021 में शुरू, 2023 में होना था पूरा, अब अधूरा

अक्टूबर 2021 में शुरू हुए 967 मीटर लंबे ओवरब्रिज को अक्टूबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी यह अधूरा है। कार्य में देरी की सबसे बड़ी वजह रेलवे की जटिल स्वीकृति प्रक्रिया बताई जा रही है।

जाम और लंबा रास्ता बना सिरदर्द

ब्रिज के अधूरा रहने से भारी वाहनों को 3 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर का डायवर्जन लेना पड़ता है। वहीं शहर के एकमात्र अंडरब्रिज पर दिनभर जाम की स्थिति रहती है। स्कूली समय में वाहन फंसने से आमजन परेशान हैं।

यह वीडियो भी देखें

दो माह में ओवरब्रिज शुरू करने की उम्मीद

ओवरब्रिज का करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आरडीएसओ टीम ने निरीक्षण किया है और कुछ कमियां बताई हैं। रिपोर्ट 15 दिन में मिलने की संभावना है। स्वीकृति मिलते ही शेष कार्य पूरा कर अगले दो माह में ओवरब्रिज शुरू करने का प्रयास रहेगा।

  • अणदाराम, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी एनएच विंग, बाड़मेर

ये भी पढ़ें

Pali: गोमांस से जुड़ी पोस्ट पर पाली में हंगामा, हिंदू संगठनों में आक्रोश, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
पाली
pali news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 04:33 pm

Published on:

09 Nov 2025 04:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan Overbridge: 55 करोड़ की लागत से बन रहा 967 मीटर लंबा ओवरब्रिज, जानिए कब मिलेगी जनता को खुशखबरी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 4 भाई-बहन बने इंसानियत की मिसाल, जाल में फंसे हिरण की ऐसी बचाई जान, देखें वीडियो

Rajasthan Barmer four siblings rescue deer trapped in net
बाड़मेर

बाड़मेर: जज्बा जागा और हटा दिया 30 फीट ऊंचा और 200 फीट लंबा टीला, बच्चों को मिला खेलने का हक

Barmer
बाड़मेर

Rajasthan: सच्चे साथ की मिसाल: बेमिसाल 70 साल लेकिन चार घंटे भी नहीं सह सके जुदाई; पत्नी की मौत के बाद पति ने भी छोड़ी दुनिया

बाड़मेर

पैंतीस साल से प्रेमयुग…छत्तीस के आंकड़े पर बैठ गए है धीरेन्द्र

बाड़मेर

ट्रैफिक समस्या का चाहिए पिण्डदान..राजनीति के पण्डे चकराए से हैं

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.