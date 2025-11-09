Rajasthan Overbridge: 55 करोड़ की लागत से बन रहा 967 मीटर लंबा ओवरब्रिज, जानिए कब मिलेगी जनता को खुशखबरी

बाड़मेर। शहर के गडरारोड़-मुनाबाव मार्ग पर बन रहा ओवरब्रिज चार साल बाद भी अधूरा है। 55.28 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब तक कई बार निरीक्षण और स्वीकृति के फेर में फंस चुका है। इंजीनियर हर बार नई तारीख देते रहे, लेकिन रेलवे की क्वालिटी जांच पूरी नहीं होने से न तो पूरा काम हो रहा है और न ही ब्रिज जनता के लिए खुल पा रहा है।