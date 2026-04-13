Pachpadra Refinery: PM मोदी की पचपदरा रिफाइनरी सभा में उमड़ेगा जनसैलाब, 2 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य, BJP ने झोंकी ताकत

वर्षों की तपस्या और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिफल! आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कर-कमलों से वर्ष 2018 में पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी की जो नींव रखी गई थी, आगामी 21 अप्रैल 2026 को वह राष्ट्र को समर्पित होने जा रही है। विगत सरकार की उदासीनता को पीछे छोड़, 'डबल इंजन' सरकार के प्रयासों से अब राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बनेगा। यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का प्रतीक है।