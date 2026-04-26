पचपदरा रिफाइनरी कांड: आखिरकार HPCL ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों और कैसे लगी थी भीषण आग? जानें ‘इनसाइड’ रिपोर्ट

राजस्थान के सपनों के प्रोजेक्ट 'पचपदरा रिफाइनरी' में 20 अप्रैल को हुई अग्नि दुर्घटना ने पूरे देश को चौंका दिया था। घटना के बाद से चले कयासों और जांच के दौर के बाद अब इस मेगा प्रोजेक्ट की कमान संभाल रही कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने सोशल मीडिया के जरिए अपना आधिकारिक पक्ष साझा किया है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) ने न केवल आग लगने की 'इनसाइड स्टोरी' बताई है, बल्कि उन आशंकाओं पर भी विराम लगा दिया है जिनमें प्रोजेक्ट के लंबे समय तक अटकने की बात कही जा रही थी।