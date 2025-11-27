Barmer: बॉर्डर पर गायों के बीच छिपकर बैठा था घुसपैठिया, BSF के हाथ लगा, तारबंदी पार कर आया था पाकिस्तानी

बॉर्डर पर गश्त करता बीएसएफ का दल और पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक
BSF Caught Pakistani Man: राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। यह युवक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तारबंदी पार कर भारतीय सीमा में लगभग 200 मीटर तक अंदर घुस आया था। सेड़वा थाना क्षेत्र के दीपला बीओपी ढाणी के पास हुई इस घटना में, घुसपैठिया ग्रामीणों के एक बाड़े में गायों के बीच छिपकर बैठा हुआ था। BSF के जवानों ने बुधवार सुबह उसे पकड़ लिया।
बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना के अनुसार, पकड़े गए शख्स की पहचान हिंदाल (24) पुत्र बरसा, निवासी नयातला, तहसील छाछरो, जिला मीठी (पाकिस्तान) के रूप में हुई है। पूछताछ में युवक से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। BSF ने आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे स्थानीय सेड़वा थाना पुलिस को सौंप दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) के तहत उससे पूछताछ करेंगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने किस मकसद से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसने किस पिलर से घुसपैठ की। उसके पदचिन्हों की जांच की जा रही है, ताकि सीमा सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को दूर किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर जिलों की करीब एक हजार किलोमीटर से भी लंबी सीमा पाकिस्तान की बार्डर से सटी हुई है। यहां पर बीएसएफ की चौबीस घंटे निगरानी रहती है, लेकिन उसके बाद भी कई बार चुपके से पाकिस्तान की ओर से जासूस भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि उन्हें समय रहते ही काबू कर लिया जाता है। इस साल करीब डेढ़ दर्ज से भी ज्यादा पाकिस्तानी जासूस और संदिग्ध भारतीय सीमा से पकड़े जा चुके हैं।
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
