Barmer: बॉर्डर पर गायों के बीच छिपकर बैठा था घुसपैठिया, BSF के हाथ लगा, तारबंदी पार कर आया था पाकिस्तानी

बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना के अनुसार, पकड़े गए शख्स की पहचान हिंदाल (24) पुत्र बरसा, निवासी नयातला, तहसील छाछरो, जिला मीठी (पाकिस्तान) के रूप में हुई है। पूछताछ में युवक से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। BSF ने आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे स्थानीय सेड़वा थाना पुलिस को सौंप दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) के तहत उससे पूछताछ करेंगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने किस मकसद से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसने किस पिलर से घुसपैठ की। उसके पदचिन्हों की जांच की जा रही है, ताकि सीमा सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को दूर किया जा सके।