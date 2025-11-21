120 बहादुर: मेजर शैतान सिंह भाटी… राजस्थान का वो लाल जिसने 17,000 फीट पर लिखी परमवीर चक्र की कहानी

भारी गोलीबारी के बीच मेजर भाटी गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उनके सैनिक उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो चीनी सैनिकों ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए, मेजर शैतान सिंह ने उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया और खुद एक चट्टान के पीछे रहकर लड़ते रहे, जहाँ उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह के 120 जवानों में से 114 शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया और चीनी सेना की बड़ी बढ़त को रोक दिया, जिससे चूसूल हवाई क्षेत्र और लद्दाख के द्वार सुरक्षित हो गए। उनके इस सर्वोच्च बलिदान, अनुकरणीय नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।