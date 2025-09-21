Rajasthan : अफसरों का अजब-गजब कारनामा…हो गया कमाल, डामर के नीचे से निकली सीसी रोड

Rajasthan : बाड़मेर शहर में 20 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने के आदेश नगर परिषद ने दिए हैं। इसको लेकर कार्य शुरू भी हो गया है। गजब तो तब हुआ जब बाड़मेर शहर के जिला अस्पताल से विवेकानंद सर्कल तक की रोड को खोदा गया। डामर उखड़ा तो नीचे सीसी रोड निकल आई है। अब लोग यह देखकर दांतों तले अंगुली दबा रहे हैं कि यह कमाल कैसे हो गया…।
असल में यह रोड पहले नगरपरिषद ने सीसी बनाई थी। बाद में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इधर बाड़मेर नगरपरिषद के पास सीसी रोड का बजट नहीं था और सड़क की हालत खराब हो रही थी। आनन-फानन में सड़क पर डामर लगा दिया। ऐसा इस एक सड़क के साथ नहीं हुआ है, शहर में ऐसी अन्य सड़कें भी हैं। अब डामर उखड़ेगा तो पता चलेगा कि ऐसा करामात कहां-कहां हुआ है?
बाड़मेर शहर में 20 करोड़ की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। ये सड़कें शहर में मुख्य मार्गों की रहेंगी। इन सड़कों के निर्माण को लेकर विधायक प्रियंका चौधरी ने कहा कि बारिश के कारण सड़कों के निर्माण में देरी हुई है, अब इन सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है।
इसके लिए शहर के मुख्य मार्गों का चयन प्राथमिकता से किया गया है। इसके अलावा मोहल्लों में भी चयनित सड़कें शामिल की गई हैं। डामर की सड़कों का विस्तारीकरण भी होगा।
प्रशासन ने राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित लगातार समाचारों के बाद में स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है। इसका प्रभारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह को नियुक्त किया गया है। वार्ड अनुसार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें सफाई कार्य और स्वच्छता के कार्य निरंतर होंगे।