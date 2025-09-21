Rajasthan : अफसरों का अजब-गजब कारनामा…हो गया कमाल, डामर के नीचे से निकली सीसी रोड

Rajasthan : बाड़मेर शहर में 20 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने के आदेश नगर परिषद ने दिए हैं। इसको लेकर कार्य शुरू भी हो गया है। गजब तो तब हुआ जब बाड़मेर शहर के जिला अस्पताल से विवेकानंद सर्कल तक की रोड को खोदा गया। डामर उखड़ा तो नीचे सीसी रोड निकल आई है। अब लोग यह देखकर दांतों तले अंगुली दबा रहे हैं कि यह कमाल कैसे हो गया…।