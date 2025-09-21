बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच खोलने का प्रयास करूंगा, सीजेआई बीआर गवई ने किया वादा

Rajasthan : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डॉ. बीआर गवई ने कहा कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के प्रयास करूंगा। शनिवार को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय सभागार में संविधान के 75वें वर्ष पर बार एसोसिएशन बीकानेर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बेंच खोलने की प्रक्रिया राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर निर्भर करती है। वर्तमान चीफ जस्टिस शीघ्र सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में नए चीफ जस्टिस से अनुशंसा कराकर बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच खोलने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भी अपने विचार रखे।
सीजेआई डॉ. बीआर गवई ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आजादी से पहले ही समानता को सर्वोपरि रखा और कहा था कि समानता आ जाएगी, तो स्वतंत्रता अपने आप मिल जाएगी। उनके प्रयासों से ही देशभर में एक कानून और एक व्यवस्था लागू हुई।
सीजेआई गवई ने बीकानेर से ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज-3 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट इस दिशा में प्रभावी तरीके से काम कर रहा है और बीकानेर में ई-कोर्ट के तहत कई जनसुविधाएं विकसित की गई हैं।
सीजेआई गवई ने कहा कि अमृता देवी ने खेजड़ी और पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान देकर पूरी दुनिया में उदाहरण पेश किया। उन्होंने यह भी कहा कि विजय बिश्नोई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज बनकर समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं।