बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच खोलने का प्रयास करूंगा, सीजेआई बीआर गवई ने किया वादा

Rajasthan : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डॉ. बीआर गवई ने कहा कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के प्रयास करूंगा। शनिवार को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय सभागार में संविधान के 75वें वर्ष पर बार एसोसिएशन बीकानेर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बेंच खोलने की प्रक्रिया राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर निर्भर करती है। वर्तमान चीफ जस्टिस शीघ्र सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में नए चीफ जस्टिस से अनुशंसा कराकर बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच खोलने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भी अपने विचार रखे।