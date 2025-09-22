NCC में बाड़मेर की बिटिया का दबदबा, लेफ्टिनेंट बनते ही हो गई भावुक, देशवासियों को दे दिया बड़ा संदेश



साल 2019 में सरिता ने बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वॉइन किया। अगले साल कॉलेज में एनसीसी की गर्ल्स विंग शुरू हुई और इसका चार्ज उन्हें मिला। तब उन्होंने महसूस किया कि बच्चों को ट्रेनिंग और अनुशासन देने के लिए उन्हें खुद प्रशिक्षित होना जरूरी है। दो बार इंटरव्यू दिए, लेकिन पहली बार विशेष परिस्थितियों के कारण नहीं जा सकीं। दूसरी बार सितंबर 2024 में चयन हुआ और जुलाई 2025 में ट्रेनिंग शुरू की।