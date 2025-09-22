Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

मर कर भी औरों को जिंदगी दे गया राजस्थान का युवक, लिवर-लंग्स जयपुर तो हार्ट चेन्नई भेजा गया, पढ़ें ये प्रेरक स्टोरी

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अजमेर निवासी युवक की मौत के बाद परिजनों की सहमति से अंगदान किया गया। अंग जयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट तक कॉरिडोर के जरिए सुरक्षित पहुंचाए गए।

अजमेर

Arvind Rao

Sep 22, 2025

Ajmer Karonoj Youth Organ Donation
अजमेर के युवक का अंगदान

अजमेर: जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक ने मरते-मरते कई लोगों की जिंदगी बचाई। करनोज केकड़ी निवासी युवक के परिजनों की सहमति से अस्पताल प्रशासन ने अंगदान की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए अजमेर से जयपुर और अजमेर से किशनगढ़ एयरपोर्ट तक विशेष मेडिकल कॉरिडोर तैयार किया गया।


बता दें कि अंग प्रत्यारोपण के लिए अजमेर से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल तक एंबुलेंस के जरिए अंग सुरक्षित पहुंचाए गए। जयपुर अस्पताल में चिकित्सकों की टीम की मौजूदगी में अंग निकालने की प्रक्रिया संपन्न हुई। इनमें हृदय, किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंग शामिल थे।


विशेष रूप से हार्ट को चेन्नई भेजा जा रहा है, जहां इसका प्रत्यारोपण एक विदेशी मरीज में किया जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि समय पर अंग का परिवहन और उचित तैयारी से कई जीवन बचाए जा सकते हैं। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि ऐसे मामलों में पारिवारिक सहमति और तेजी से निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

युवक के इस कदम को समाज में बेहद सराहा जा रहा है। चिकित्सकों और प्रशासन ने परिवार को धन्यवाद दिया और अंगदान की महत्ता पर जोर दिया। इससे यह संदेश जाता है कि मृत्यु के बाद भी किसी की जिंदगी बचाना संभव है और अंगदान समाज में मानवता की मिसाल कायम करता है।

पिता ने लिया ऑर्गन डोनेट का निर्णय

केकड़ी के एक गांव का कक्षा नौ का छात्र 16 सितंबर को सिरदर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचा। पहले केकड़ी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार हुआ, फिर उसे अजमेर रेफर किया गया। लगातार उपचार के बावजूद युवक ब्रेन डेड हो गया। शनिवार को पिता ने बड़ा फैसला लेते हुए उसका ऑर्गन डोनेट करने की सहमति दी।

22 Sept 2025 11:44 am

Published on:

22 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / मर कर भी औरों को जिंदगी दे गया राजस्थान का युवक, लिवर-लंग्स जयपुर तो हार्ट चेन्नई भेजा गया, पढ़ें ये प्रेरक स्टोरी

