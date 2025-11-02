बड़ा खुलासा: 100 करोड़ की MD ड्रग्स देशभर में होनी थी सप्लाई, फैक्ट्री का मास्टरमाइंड महाराष्ट्र से गिरफ्तार

मास्टरमाइंड रोहन प्रभाकर गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
MD Drugs Factory: बाड़मेर जिले में सेड़वा थाना क्षेत्र के धोलकिया गांव में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बाड़मेर पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड और फरार आरोपी रोहन प्रभाकर को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।
बता दें कि आरोपी रोहन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़ (महाराष्ट्र) का मालिक बताया जा रहा है। जो फैक्ट्री की आड़ में एमडी ड्रग्स बनाने के लिए रासायनिक केमिकल सप्लाई करता था। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि आरोपी रोहन पर महाराष्ट्र और राजस्थान में एनडीपीएस एक्ट के चार मुकदमे दर्ज हैं।
एसपी ने बताया कि वह क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, क्लोराइड, एसिड, टोलविन, ब्रोमिन, एसीएल और कार्बन जैसे रासायनिक घटक मादक पदार्थ तस्करों को सप्लाई करता था, जिनसे एमडी ड्रग्स (मेथाड्रोन) तैयार की जाती थी। आरोपी को महाराष्ट्र से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर चौहटन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के दौरान वह चेहरा छुपाता नजर आया।
एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि 23 जुलाई 2025 को बाड़मेर पुलिस ने सेड़वा के धोलकिया गांव में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया था। यहां से 40 लाख रुपए मूल्य के रासायनिक पदार्थ जब्त किए गए थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इन्हीं केमिकल्स से करीब 100 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स तैयार होनी थी, जिसे देशभर में सप्लाई करने की साजिश थी।
मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आरोपी मांगीलाल पुत्र रामकिशन निवासी धोलकिया सेड़वा, बीरजु जयेंद्र शुक्ताल निवासी अंधेरी वेस्ट मुंबई, मच्छीनद्र तुकाराम भौसले निवासी रायगढ़-महाराष्ट्र, सुशांत संतोष पाटिल निवासी रायगढ़-महाराष्ट्र, गणपत सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी आकल सेड़वा, कमलेश उर्फ कार्मिक पुत्र सदराम निवासी धोरीमन्ना को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।
अब मास्टरमाइंड रोहन प्रभाकर रायगढ़ महाराष्ट्र में पकड़ा गया है। इसके अलावा फरार आरोपियों में रमेश उर्फ अनिल विश्नोई, कमलेश, ओमप्रकाश, उत्सव प्रभात खरे, शिवा उर्फ शिबा सिंह और नर्मता शामिल हैं।
बाड़मेर पुलिस की कार्रवाई के बाद, एनसीबी गुजरात, महाराष्ट्र पुलिस और प्रतापगढ़ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ और राजस्थान के प्रतापगढ़ से एमडी बनाने के उपकरण और करीब 88 करोड़ रुपए के रासायनिक पदार्थ जब्त किए गए थे। यह कार्रवाई ड्रग्स नेटवर्क के मल्टीस्टेट ऑपरेशन का हिस्सा थी।
