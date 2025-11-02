बड़ा खुलासा: 100 करोड़ की MD ड्रग्स देशभर में होनी थी सप्लाई, फैक्ट्री का मास्टरमाइंड महाराष्ट्र से गिरफ्तार



एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि 23 जुलाई 2025 को बाड़मेर पुलिस ने सेड़वा के धोलकिया गांव में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया था। यहां से 40 लाख रुपए मूल्य के रासायनिक पदार्थ जब्त किए गए थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इन्हीं केमिकल्स से करीब 100 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स तैयार होनी थी, जिसे देशभर में सप्लाई करने की साजिश थी।