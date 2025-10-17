Motivational Story: 50 रुपए में की दिहाड़ी मजदूरी, घर-घर जाकर बेची सब्जियां, पढ़ें बाड़मेर के इस RAS अधिकारी की प्रेरणादायक कहानी

10वीं तक पढ़ाई करते हुए पवन ने जोधपुर में प्रतिदिन 50 रुपए की मजदूरी भी की। इसके बाद उन्होंने निजी संस्थान से BA की पढ़ाई की। 2012 में आर्मी में चपरासी और 2013 में रेलवे में गनमैन की नौकरी का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल RAS बनने के लिए इन अवसरों को छोड़ा।