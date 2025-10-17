RAS Result: दो सगे भाई-बहनों का आरएएस में चयन, तीसरे भाई का इंटरव्यू बाकी, गांव में छायी डबल खुशी

सरकारी शिक्षक लाल सिंह के दो बेटे व एक बेटी हैं। जिसमें दो आरएएस में चयनित हो चुके हैं। जबकि तीसरे बड़े बेटे महिपाल सिंह का भी 2024 में आयोजित आरएएस प्री व मैंस में चयन हो चुका है, केवल इंटरव्यू बाकी है। बेटे-बेटी के आरएएस बनने और तीसरे बेटे का प्री व मैंच में चयन से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने दोनों भाई-बहन व परिजनों का स्वागत किया।