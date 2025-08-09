9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

सरहद की निगहबान इन बहनों को सलाम… राखी के दिन भी रेगिस्तान में सीमा पर हथियारों संग मुस्तैदी से दे रही पहरा

महिला जवानों ने भाई की कलाई पर नहीं, सरहद पर बांधी विश्वास की डोर। त्योहार से पहले देश की सुरक्षा को दी प्राथमिकता, भाइयों ने भी बहनों के जज्बे को किया सैल्यूट।

बाड़मेर

Yogendra Kumar Sen

Aug 09, 2025

डृयूटी पर तैनात महिला जवान।

बाड़मेर. भारत-पाक की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला जवान इस बार रक्षाबंधन का पर्व भी सरहद पर ड्यूटी निभाते हुए मनाएंगी। जब पूरा देश बहन-भाई के इस पवित्र रिश्ते को मनाने में व्यस्त होगा, तब ये बहादुर बेटियां देश की सुरक्षा की चौकसी में जुटी रहेंगी। विपरीत हालात तथा परिवार से दूर होने के बावजूद महिला जवान देशी की सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ भाइयों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगी।

इन महिला सैनिकों ने बताया कि इस बार वे अपने भाइयों की कलाई पर खुद जाकर राखी नहीं बांध पाएंगी, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजेंगी। भाइयों ने भी बहनों के इस जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी राखी यही है कि बहनें देश की सरहद को सुरक्षित रखें।

सीमा पर तैनात जवानों के लिए त्योहार का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। महिला जवानों का कहना है कि हमारे लिए देश की सीमाओं की रक्षा ही सबसे बड़ा व्रत और सबसे पवित्र बंधन है। जब तक सरहद महफूज है, तभी तो घर-घर में त्योहार हंसी-खुशी से मनाए जाते हैं।

अटूट प्रेम और सुरक्षा का संकल्प
राखी का धागा भले इस बार बॉर्डर तक न पहुंचे, लेकिन इन बहनों के दिल में भाई और देश दोनों के लिए अटूट प्रेम और सुरक्षा का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। चौकियों पर तैनात ये बेटियां अपने हथियार और वर्दी के साथ रक्षाबंधन मनाकर पूरे देश को संदेश देती हैं कि असली राखी वही है, जिसमें सरहद महफूज रहे और देश चैन की नींद सोए।

राजस्थान में सीमा पर एक हजार महिला जवान

  • बीएसएफ में चार हजार के करीब महिलाएं
  • राजस्थान में करीब एक हजार महिलाएं
  • श्री गंगानगर में तारबंदी पर खेती के चलते महिला सैनिक ज्यादा
  • पंजाब में महिला सैनिक सबसे ज्यादा
  • पाकिस्तान से लगती हैं राजस्थान की 1035 किमी सीमा
  • बॉर्डर पर तीन सौ करीब बीएसएफ की सीमा चौकी
  • चालीस हजार से अधिक सैनिक बॉर्डर पर तैनात

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 01:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / सरहद की निगहबान इन बहनों को सलाम… राखी के दिन भी रेगिस्तान में सीमा पर हथियारों संग मुस्तैदी से दे रही पहरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.