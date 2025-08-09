सरहद की निगहबान इन बहनों को सलाम… राखी के दिन भी रेगिस्तान में सीमा पर हथियारों संग मुस्तैदी से दे रही पहरा

अटूट प्रेम और सुरक्षा का संकल्प

राखी का धागा भले इस बार बॉर्डर तक न पहुंचे, लेकिन इन बहनों के दिल में भाई और देश दोनों के लिए अटूट प्रेम और सुरक्षा का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। चौकियों पर तैनात ये बेटियां अपने हथियार और वर्दी के साथ रक्षाबंधन मनाकर पूरे देश को संदेश देती हैं कि असली राखी वही है, जिसमें सरहद महफूज रहे और देश चैन की नींद सोए।