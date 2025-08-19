जोजरी नदी बचाओ आंदोलन: हनुमान बेनीवाल ने क्यों खोला मोर्चा? क्या है इलाके के लोगों की समस्याएं? जानें

उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि रिवर फ्रंट जैसे बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस है। बेनीवाल ने चेतावनी दी कि जब तक जोजरी नदी में बह रहे प्रदूषित पानी का स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने इसे आर-पार की लड़ाई करार देते हुए कहा कि अगर सरकार ने लिखित में मांगें स्वीकार नहीं कीं, तो आंदोलन और तेज होगा।