Toll Tax Fraud : घर के बाहर खड़े वाहनों के कट रहे ‘टोल टैक्स’! कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा ऐसा?

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जरा सोचिये, आप अपने घर में सुकून से चाय पी रहे हैं, आपकी गाड़ी गैराज या घर के बाहर सुरक्षित खड़ी है और अचानक आपके मोबाइल पर मैसेज आता है- "आपकी गाड़ी का टोल टैक्स कट गया है!" सुनकर झटका लगना लाजिमी है, लेकिन बाड़मेर के सिवाना में एक शख्स के साथ यह हकीकत में हुआ है। डिजिटल इंडिया और 'हाईटेक' फास्टैग सिस्टम की इस 'जादुई' गड़बड़ी ने हर किसी को अचंभित कर दिया है।
मामला सिवाना के मोकलसर रोड का है। यहाँ रहने वाले सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक हमीद खां पठान की बोलेरो गाड़ी गुरुवार सुबह उनके घर के बाहर खड़ी थी।
ऐसा नहीं है कि ये मामला अभी का या किसी एक व्यक्ति विशेष का है। ठीक इसी तरह की ठगी की घटनाएं कई लोगों के साथ हो चुकी हैं। ये आम जनता के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है जिसकी ना तो सही तरह से जांच हो पा रही है और ना ही इस नुकसान की कोई भरपाई कर रहा है। ठीक ऐसी फ्रॉड की घटनाएं पहले भी कुछ लोगों के साथ हो चुकी हैं।
इस घटना ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं:
सिवाना की इस घटना के बाद वाहन स्वामियों में डर है। लोगों का मानना है कि अगर घर खड़ी गाड़ियों के पैसे कटने लगेंगे, तो यह एक बड़ी लूट का हिस्सा हो सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षक हमीद खां पठान ने इसे सिस्टम की बड़ी लापरवाही बताया है और इसकी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, फास्टैग से गलत तरीके से टोल कटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें फास्टैग सिस्टम या सेंसर में तकनीकी खराबी, फास्टैग की हैकिंग, टोल प्लाजा के स्कैनर की गड़बड़ी जैसे कारण शामिल हैं।
यदि गैराज में खड़ी गाड़ी से भी टोल कट जाए, तो पीड़ित एनएचएआई के टोल फ्री नंबर 1033 पर शिकायत के अलावा संबंधित टोल प्लाजा पर संपर्क कर अपनी शिकायत दे सकते हैं। गलत तरीके से कटा टोल साबित होने पर रिफंड भी मांग सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी समस्या ये है कि कटे हुए टोल की रकम पाने में उससे कई गुना ज्यादा पैसे और समय की बर्बादी करनी पड़ सकती है।
यदि आपकी गाड़ी भी घर पर है और टोल कट गया है, तो आप इन माध्यमों से शिकायत कर सकते हैं:
सावधानी: अपने फास्टैग को सीधे बैंक खाते के बजाय एक डिजिटल वॉलेट से लिंक रखें ताकि बैंक खाते की सुरक्षा बनी रहे।
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