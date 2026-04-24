Toll Tax Fraud : घर के बाहर खड़े वाहनों के कट रहे ‘टोल टैक्स’! कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा ऐसा?

जरा सोचिये, आप अपने घर में सुकून से चाय पी रहे हैं, आपकी गाड़ी गैराज या घर के बाहर सुरक्षित खड़ी है और अचानक आपके मोबाइल पर मैसेज आता है- "आपकी गाड़ी का टोल टैक्स कट गया है!" सुनकर झटका लगना लाजिमी है, लेकिन बाड़मेर के सिवाना में एक शख्स के साथ यह हकीकत में हुआ है। डिजिटल इंडिया और 'हाईटेक' फास्टैग सिस्टम की इस 'जादुई' गड़बड़ी ने हर किसी को अचंभित कर दिया है।