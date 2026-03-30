भाटी बनाम रावणा: ‘1 अप्रैल को MLA रविंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज कराएंगे FIR’, जानें सिंगर छोटू सिंह ने नए वीडियो में और क्या-क्या कहा?

रावणा ने विधायक भाटी के उस दावे पर कड़ा प्रहार किया जिसमें वे सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। रावणा ने कहा, "कौन सी 36 कौम को साथ लिया है आपने? आपने तो समाज को तोड़ा है। जो जाट समाज आपके लिए सर कटाने को तैयार रहता था, वो आज आपको देखना तक पसंद नहीं करता। एससी-एसटी और भील समाज जो आपकी सेवा में खड़े रहते थे, वे अब आपसे दूर हैं।"



गायक ने आरोप लगाया कि वे खुद 2016 से राजपूत समाज के गौरव के लिए गा रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं, जबकि भाटी जैसे नेता अपनी 'गैंग' के जरिए समाज में फूट डाल रहे हैं।