Sonaram Choudhary: किसान नेता से सांसद तक का सफर, जानिए सोनाराम चौधरी से जुड़ी 10 अनसुनी बातें



निजी जीवन और निधन : कर्नल सोनाराम का परिवार जोधपुर में बसता है। उनकी बेटी रूपल का पहले ही निधन हो चुका था, जबकि बेटा डॉ. रमन चौधरी व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं। सोनाराम की खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी थी। करीब दस साल पहले उनका आंत का ऑपरेशन हुआ था, वही समस्या दोबारा बढ़ने पर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बावजूद उनकी हालत बिगड़ी और 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।