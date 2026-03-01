Luni River Pollution : लूणी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, बालोतरा में तीसरी बार पहुंची उच्चस्तरीय टीम

Luni River Pollution : जोजरी, लूणी व बांडी नदी में बढ़ते प्रदूषण के गंभीर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्चस्तरीय टीम शनिवार को तीसरी बार बालोतरा पहुंची। इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर प्रशासनिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में हलचल रही। रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढा के नेतृत्व में कमेटी ने सबसे पहले डोली-अराबा गांवों में प्रदूषित पानी स्थलों का निरीक्षण किया। इसके बाद टीम बालोतरा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां से जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के साथ सीईटीपी प्लांट पहुंची।