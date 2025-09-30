बालोतरा में निजी बस और कार की भिड़ंत, पति-पत्नी व पुत्र की दर्दनाक मौत, 25 घायल

फोटो पत्रिका नेटवर्क
बालोतरा। जिले के बांगुड़ी के पास मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। बाड़मेर की ओर जा रही निजी बस और बालोतरा आ रही कार की जोरदार भिड़ंत में कार सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से राजकीय जिला नाहटा अस्पताल लाया गया।
हादसे में बालोतरा शहर के वार्ड नंबर 24 निवासी गोविंदराम (72) पुत्र जानीमल सिंधी, उनकी पत्नी पार्वती (65) और पुत्र अरुण कुमार (45) की मौत हो गई। परिजनों को जैसे ही हादसे की खबर मिली, परिवार और समाज में शोक की लहर दौड़ गई।
निजी बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस पलट गई और महिलाओं-बच्चों सहित 25 यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना फैलते ही अस्पताल परिसर में भीड़ उमड़ पड़ी। मृतकों के परिजनों की चीख-पुकार और घायलों के दर्द से अस्पताल का माहौल गमगीन और व्याकुल हो उठा।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप देवात ने बताया कि अस्पताल में लाए गए 25 घायलों में से एक बच्चे सहित 9 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। चार घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 12 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रमेश, एडीएम भुवनेश्वर सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपालसिंह भाटी, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, सीएमएचओ डॉ. वांकाराम चौधरी ने अस्पताल पहुंच कर घायलों से मुलाकात कर हादसे की जानकारी ली।
