बालोतरा में निजी बस और कार की भिड़ंत, पति-पत्नी व पुत्र की दर्दनाक मौत, 25 घायल

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप देवात ने बताया कि अस्पताल में लाए गए 25 घायलों में से एक बच्चे सहित 9 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। चार घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 12 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रमेश, एडीएम भुवनेश्वर सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपालसिंह भाटी, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, सीएमएचओ डॉ. वांकाराम चौधरी ने अस्पताल पहुंच कर घायलों से मुलाकात कर हादसे की जानकारी ली।