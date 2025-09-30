Jhalawar: असंतुलित होकर पुलिया से गिरी कार, 1 युवती की दर्दनाक मौत, 7 घायल, भैरू महाराज के दर्शन कर लौट रहे थे

Rajasthan Road Accident: झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम खैराना से करीब 2 किलोमीटर दूर खैराना और खटकड़ के बीच रविवार रात पुलिया पर एक कार (सामने से आ रही कार को साइड देने के दौरान) असंतुलित होकर धीमा खेड़ा बालाजी मंदिर के पास तलाई में गिर गई। कार में 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे सवार थे। रात में ही आसपास के ग्रामीणों की मदद से जेसीबी की सहायता से कार और घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें उपजिला चिकित्सालय पिड़ावा लाया गया।