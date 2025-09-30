Jhalawar: असंतुलित होकर पुलिया से गिरी कार, 1 युवती की दर्दनाक मौत, 7 घायल, भैरू महाराज के दर्शन कर लौट रहे थे

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan Road Accident: झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम खैराना से करीब 2 किलोमीटर दूर खैराना और खटकड़ के बीच रविवार रात पुलिया पर एक कार (सामने से आ रही कार को साइड देने के दौरान) असंतुलित होकर धीमा खेड़ा बालाजी मंदिर के पास तलाई में गिर गई। कार में 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे सवार थे। रात में ही आसपास के ग्रामीणों की मदद से जेसीबी की सहायता से कार और घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें उपजिला चिकित्सालय पिड़ावा लाया गया।
तलाई में पानी भरे होने के कारण मंजू मेघवाल (18) पुत्री बालचंद मेघवाल, निवासी तीतरवासा थाना सदर झालरापाटन की डूबने से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल राकेश पुत्र संतराम, सपना पत्नी रविंद्र, ईश्वर पुत्र बालचंद, धीरजबाई पत्नी राकेश और दो बच्चे राजवीर व वीरा मेघवाल को जिला अस्पताल झालावाड़ रैफर कर दिया गया। कार सवार रविंद्र मेघवाल को मामूली चोटें आईं। सोमवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव मृतका के पिता बालचंद को सुपुर्द कर मामला दर्ज किया।
जानकारी के अनुसार सभी लोग क्षेत्र के कोटड़ी गांव से भैरू महाराज के दर्शन कर तीतरवासा लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। मृतका मंजू मेघवाल खैराना में अपने मामा भेरूलाल मेघवाल के पास बचपन से ही रह रही थी। रविवार को वह भैरूजी महाराज के दर्शन कर अपने गांव तीतरवासा जा रही थी।
बरुन्धन कस्बे से आगे घाघड़ पुलिया के घुमाव पर रविवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खाळ में गिर गई। हादसे में दो जनें घायल हो गए। दो वर्षीय बालिका सकुशल बच गई। उसके खरोंच तक नहीं आई।
जानकारी के अनुसार बूंदी के नैनवां रोड निवासी विक्रम प्रताप [32] बाबूलाल अपनी दो साल की बेटी ध्वनि और मित्र सोनू के साथ रविवार को अपने गांव नमाना में परिजनों से मिलने आए थे। रात को खाना खाने के बाद वे बरुन्धन कस्बे से होकर फोरलेन की ओर जा रहे थे। तभी घाघड़ पुलिया के मोड़ पर सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी के कारण कार अनियंत्रित हो गई और पुलिया पर बने खंभे से टकराती हुई नीचे खाळ में गिर गई।
हादसे के बाद किस्मत से कार पूरी तरह लॉक नहीं हुई और एयरबैग खुलने से चालक विक्रम प्रताप की जान बच गई। उसने तुरंत साहस दिखाते हुए पीछे सीट पर बैठी पुत्री और मित्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल ले गए। परिजनों ने बताया कि विक्रम प्रताप का हाथ में फ्रेक्चर हो गया, जबकि सोनू की पसलियों में चोट आई है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं।
