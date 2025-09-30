Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Sanchore Accident: बाइक चला रही महिला कांस्टेबल को ट्रेलर ने कुचला, पति को दुकान पर छोड़कर जा रही थी ड्यूटी

Death In Rajasthan Road Accident: सांचौर के क्षतिग्रस्त नेशनल हाइवे-68 पर महिला कांस्टेबल चूंगी देवी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ड्यूटी पर जा रहीं कांस्टेबल बाइक से गिरने के बाद ट्रेलर की चपेट में आ गईं।

3 min read

जालोर

image

Akshita Deora

Sep 30, 2025

महिला कांस्टेबल की बाइक और फाइल फोटो: पत्रिका

Woman Constable Crushed By Trailer: सांचौर शहर से गुजर रहे क्षतिग्रस्त नेशनल हाइवे-68 पर सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल ने जान गंवा दी। महिला कांस्टेबल चूंकी देवी बाइक चलाकर सोमवार को कारोला से कमालपुरा सरहद में अपने पति को एक व्यापारी प्रतिष्ठान पर छोड़कर सांचौर ड्यूटी पर जा रही थी। इसी दौरान हाइवे पर गहरे गड्ढों के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया। पास से गुजर रहे ट्रेलर की चपेट में आने से कांस्टेबल चूंकी बाइक से गिर गई।

महिला कांस्टेबल चूंकी देवी की फाइल फोटो: पत्रिका

हादसे में चूंकी के सिर में गंभीर चोट आई। जिसे नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां स्थिति गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। उसने बीच रास्ते दम तोड़ दिया। कांस्टेबल की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया वहीं पुलिस महकमे में भी शोक की लहर छा गई।

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट (फोटो: पत्रिका)

इधर महिला कांस्टेबल की एक पोस्ट भी वायरल हो रही जिसमें वह हेलमेट पहनी नजर आ रही। सोमवार को हादसे के दौरान चूंकी ने हेलमेट नहीं पहना था और हादसे में सिर में गंभीर चोट से ही उसकी मौत हुई।

टू-लेन मार्ग पर जगह- जगह हो रहे गड्ढे

नेशनल हाइवे-68 टू-लेन है। बारिश के दौरान पूरा बिखरने के बाद यह क्षतिग्रस्त मार्ग जानलेवा साबित हो रहा है। सोमवार सवेरे बाइक से ड्यूटी जा रही महिला पुलिसकर्मी की क्षतिग्रस्त मार्ग पर हादसे में मौत हो गई।

मौका स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन (फोटो: पत्रिका)

शहरवासियों ने एनएचएआई के खिलाफ हाइवे के घटिया निर्माण को लेकर रोष जताया। लोगों का कहना था कि धमाणा का गोलियां सरहद से माखुपुरा तक दोनों क्षेत्र में हाइवे पूरी तरह से बिखर चुका है। हाइवे की कंकरीट भी गायब हो गई है। ऐसे में इस क्षेत्र में धूल के गुबार से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से बिखरे हाईवे को तीन माह से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त नहीं हादसे हो रहे है।

इन्होंने कहा

हादसा स्थल (फोटो: पत्रिका)

कांस्टेबल चूंकी देवी सवेरे अपने पति को किसी काम से बाइक पर छोड़कर डिप्टी ऑफिस आ रही थीं। इस दौरान कमालपुरा सरहद खराब सड़क की वजह से संतुलन बिगड़ गया। जिससे ट्रेलर की चपेट में आने से गम्भीर रूप से घायल हो गई जिसको इलाज के गुजरात ले जाते वक्त निधन हो गया।

देवेन्द्र सिंह, थानाधिकारी, सांचौर

इस तरह समझिए गड़बड़झाला

नेशनल हाइवे-68 के अंतर्गत गरडाली से गांधव तक करीब 40 किलोमीटर सड़क का हिस्सा राजस्थान के हिस्से में है। इस टूट चुके मार्ग को करीब 2 साल पूर्व 33 करोड़ की लागत से नया बनाया गया। कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन किसी तरह की जांच और कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मार्ग गारंटी पीरियड में है लेकिन पूरी तरह से टूट चुका है।

सालदर साल बिगड़ रहे हालात

नेशनल हाइवे पर लगातार हादसों के बावजूद एनएचएआई के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे है। हाइवे की मरम्मत के बजाय अधिकारी पूरी तरह से उदासीन रवैया अपनाए हुए है। राजस्थान पत्रिका की ओर से नेशनल हाइवे के हालात को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित कर प्रशासन को संभावित हादसों से अवगत भी करवाया गया। बावजूद न तो एनएचआई और ना ही प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया।

Published on:

30 Sept 2025 12:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Sanchore Accident: बाइक चला रही महिला कांस्टेबल को ट्रेलर ने कुचला, पति को दुकान पर छोड़कर जा रही थी ड्यूटी

