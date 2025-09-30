Sanchore Accident: बाइक चला रही महिला कांस्टेबल को ट्रेलर ने कुचला, पति को दुकान पर छोड़कर जा रही थी ड्यूटी

शहरवासियों ने एनएचएआई के खिलाफ हाइवे के घटिया निर्माण को लेकर रोष जताया। लोगों का कहना था कि धमाणा का गोलियां सरहद से माखुपुरा तक दोनों क्षेत्र में हाइवे पूरी तरह से बिखर चुका है। हाइवे की कंकरीट भी गायब हो गई है। ऐसे में इस क्षेत्र में धूल के गुबार से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से बिखरे हाईवे को तीन माह से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त नहीं हादसे हो रहे है।