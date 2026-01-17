बाड़मेर में खेलते-खेलते बुझ गई दो जिंदगियां, टांके में डूबने से दो मासूम चचेरी बहनों की दर्दनाक मौत

घटना के समय दोनों मासूम बच्चियां घर के बाहर खेल रही थीं, जबकि परिजन पास ही काम में व्यस्त थे। अचानक खेलते समय संतुलन बिगड़ने से दोनों बच्चियां टांके में गिर गईं। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेजा। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।