बाड़मेर में खेलते-खेलते बुझ गई दो जिंदगियां, टांके में डूबने से दो मासूम चचेरी बहनों की दर्दनाक मौत

मोर्चरी में परिजनों से जानकारी लेती पुलिस।
बाड़मेर। सदर थाना क्षेत्र के आइदानपुरा (मिठड़ा गांव) में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर खेल रही एक-एक साल की दो चचेरी बहनें खेलते-खेलते खुले टांके में गिर गईं। दोनों की चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़े और उन्हें बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
घटना के समय दोनों मासूम बच्चियां घर के बाहर खेल रही थीं, जबकि परिजन पास ही काम में व्यस्त थे। अचानक खेलते समय संतुलन बिगड़ने से दोनों बच्चियां टांके में गिर गईं। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेजा। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
बाड़मेर वृत्त डीएसपी रमेश कुमार शर्मा के अनुसार मृत बच्चियों की पहचान गायत्री (1) पुत्री मालाराम और खुशबू (1) पुत्री गणेशराम के रूप में हुई। दोनों चचेरी बहनें थीं और आइदानपुरा, मिठड़ा गांव की निवासी थीं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की है।
सदर थाना के एसआइ ओमप्रकाश ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार गायत्री और खुशबू दोनों के एक-एक भाई हैं। गायत्री के पिता मालाराम महाराष्ट्र में लकड़ी की कारीगरी का काम करते हैं, जबकि खुशबू के पिता गणेशराम प्लास्टर के कारीगर हैं।
