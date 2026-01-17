17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर में खेलते-खेलते बुझ गई दो जिंदगियां, टांके में डूबने से दो मासूम चचेरी बहनों की दर्दनाक मौत

सदर थाना क्षेत्र के आइदानपुरा (मिठड़ा गांव) में शनिवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। घर के बाहर खेल रही एक-एक साल की दो चचेरी बहनें खुले टांके में गिर गईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Jan 17, 2026

Barmer, Barmer News, death due to drowning, death due to drowning in Barmer, death of cousin sisters, death of cousin sisters in Barmer, बाड़मेर, बाड़मेर न्यूज, डूबने से मौत, बाड़मेर में डूबने से मौत, चचेरी बहनों की मौत, बाड़मेर में चचेरी बहनों की मौत

मोर्चरी में परिजनों से जानकारी लेती पुलिस। फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। सदर थाना क्षेत्र के आइदानपुरा (मिठड़ा गांव) में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर खेल रही एक-एक साल की दो चचेरी बहनें खेलते-खेलते खुले टांके में गिर गईं। दोनों की चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़े और उन्हें बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

काम में व्यस्त थे परिजन

घटना के समय दोनों मासूम बच्चियां घर के बाहर खेल रही थीं, जबकि परिजन पास ही काम में व्यस्त थे। अचानक खेलते समय संतुलन बिगड़ने से दोनों बच्चियां टांके में गिर गईं। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेजा। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

बाड़मेर वृत्त डीएसपी रमेश कुमार शर्मा के अनुसार मृत बच्चियों की पहचान गायत्री (1) पुत्री मालाराम और खुशबू (1) पुत्री गणेशराम के रूप में हुई। दोनों चचेरी बहनें थीं और आइदानपुरा, मिठड़ा गांव की निवासी थीं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की है।

यह वीडियो भी देखें

पिता लकड़ी कारीगरी-प्लास्टर का काम करते हैं

सदर थाना के एसआइ ओमप्रकाश ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार गायत्री और खुशबू दोनों के एक-एक भाई हैं। गायत्री के पिता मालाराम महाराष्ट्र में लकड़ी की कारीगरी का काम करते हैं, जबकि खुशबू के पिता गणेशराम प्लास्टर के कारीगर हैं।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

जोधपुर में युवक के पास मिली अवैध पिस्तौल-कारतूस, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, कांस्टेबल गिरफ्तार
जोधपुर
Illegal pistol, illegal pistol in Jodhpur, illegal pistol in Rajasthan, constable arrested, constable arrested in Jodhpur, constable arrested in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, अवैध पिस्तौल, अवैध पिस्तौल इन जोधपुर, अवैध पिस्तौल इन राजस्थान, कांस्टेबल गिरफ्तार, जोधपुर में कांस्टेबल गिरफ्तार, राजस्थान में कांस्टेबल गिरफ्तार, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jan 2026 09:02 pm

Published on:

17 Jan 2026 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में खेलते-खेलते बुझ गई दो जिंदगियां, टांके में डूबने से दो मासूम चचेरी बहनों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ravindra Singh Bhati: रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार से की यह डिमांड, पूरी हो तो सैकड़ों गांवों को मिले लाभ

ravindra singh bhati
बाड़मेर

Rajasthan: शौक पूरे करने के लिए 12वीं पास करते ही चुराने लगा वाहन, फिर ऐसे बना ड्रग तस्कर

Rajasthan-MD-Drug-Mastermind-1
बाड़मेर

बाड़मेर न्यूज: 35 किमी पीछा कर खेत से लेपर्ड को पकड़ा, रेस्क्यू के दौरान वन रक्षक पर हमला

leopard attack
बाड़मेर

Car Fire: बालोतरा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, इलाके में मचा हड़कंप

fire in car, fire in car in Balotra, fire in car in Rajasthan, Balotra news, Barmer news, Rajasthan news, कार में आग, कार में आग इन बालोतरा, कार में आग इन राजस्थान, बालोतरा न्यूज, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर

बाड़मेर-बालोतरा का भूगोल बदलने का विरोध, जनआक्रोश रैली में कांग्रेस का ऐलान, सरकार आने पर पलट देंगे फैसला

Congress rally in Barmer, Congress rally in Dhorimanna, Sachin Pilot, Govind Singh Dotasara, Tikaram Julie, Barmer boundary change, Balotra boundary change, Barmer news, Rajasthan news, बाड़मेर में कांग्रेस रैली, धोरीमन्ना में कांग्रेस रैली, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, बाड़मेर सीमा परिवर्तन, बालोतरा सीमा परिवर्तन, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.