भारी बारिश में दिखा रूपा नदी का रोद्र रूप, सैलाब में बह गई कार, सड़कों से लेकर घरों तक भरा पानी

Barwani Flood : मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हो गया है। बात करें बड़वानी की तो यहां राजपुर नगर में शनिवार सुबह से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते क्षेत्र से बहने वाली रूपा नदी अचानक उफान पर आ गई। हालात ये हैं कि, यहां घरों और दुकानों में पानी भर गया। जबकि, सड़कों पर जल भराव होने के कारण कई वाहन बहकर रूपा नदी में जा समाई। ऐसे ही एक कार के नदी में के तेज बहाव में बहने का एक वीडियो सामने आया है, जो बेहद हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि, आज जारी बारिश ने यहां लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है।