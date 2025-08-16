भारी बारिश में दिखा रूपा नदी का रोद्र रूप, सैलाब में बह गई कार, सड़कों से लेकर घरों तक भरा पानी

Barwani Flood : मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हो गया है। बात करें बड़वानी की तो यहां राजपुर नगर में शनिवार सुबह से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते क्षेत्र से बहने वाली रूपा नदी अचानक उफान पर आ गई। हालात ये हैं कि, यहां घरों और दुकानों में पानी भर गया। जबकि, सड़कों पर जल भराव होने के कारण कई वाहन बहकर रूपा नदी में जा समाई। ऐसे ही एक कार के नदी में के तेज बहाव में बहने का एक वीडियो सामने आया है, जो बेहद हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि, आज जारी बारिश ने यहां लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
आज सुबह से ही रूपा नदी उफान पर है। इसकी पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। इस दौरान कई लोगों की गाड़ियां और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। नगर पालिका उपाध्यक्ष आकाश बर्मन की चार पहिया वाहन भी नदी के तेज बहाव में बह गईं। स्थानीय लोगों की मानें तो करीब 3 से 4, चार पहिया वाहनों के पानी मेंबहने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल, अबतक दो वाहनों के बहने की पुष्टि हो सकी है।
राजपुर में रूपा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल चुका है। इसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था लगातार की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, पान की घुमठियां, छोटी दुकानें और खड़े वाहन नदी के तेज बहाव में समा गए। ये भी बताते चलें कि, रूपा नदी ने 2006 के बाद यानी करीब 19 साल बाद ऐसा रौद्र रूप दिखाया है। ग्रामीणों की मानें तो सुबह से ही नदी भारी उफान पर है। दुकान और घरों में नदी का पानी पहुंच गया, जिससे लोगों को लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।