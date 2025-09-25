देवर-भाभी के अफेयर की पति को लगी भनक, फिर एक रात…

devar-bhabhi affair: मध्यप्रदेश के बड़वानी से रिश्तों के कत्ल का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बीते दिनों इंदिरा सागर नहर में मिली लाश की गुत्थी सुलझी तो हर कोई हैरान रह गया। हत्या की वजह अवैध संबंध थे और हत्या करने वाले मृतक की पत्नी और उसका भाई (यानी महिला का देवर) थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवर-भाभी ने बड़ी ही बेरहमी से अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति को मौत के घाट उतारा था।
पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों 20 सितंबर को राजपूर थाना इलाके के खलकड़ गांव में इंदिरा सागर नहर में एक शख्स की लाश मिली थी। लाश की शिनाख्त अजय पवार निवासी खड़कड़ के रूप में हुई थी और जब मामले की तफ्तीश की गई तो मृतक के भाई सुमित पवार का नाम सामने आया। शक के आधार पर पुलिस ने सुमित पवार को पकड़ा और जब उससे पूछताछ की तो पहले तो वो गुमराह करता रहा लेकिन बाद में अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी सुमित ने पुलिस को बताया कि उसने और मृतक की पत्नी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।
आरोपी सुमित ने बताया कि उसके और उसकी भाभी के बीच अवैध संबंध थे। ये बात भाई अजय को पता चल गई थी। परिजन के सामने सच आने के बाद परिवारवालों ने अजय व उसकी पत्नी को अलग रहने के लिए भेज दिया था। इसके बाद ही देवर-भाभी दोनों ने मिलकर अजय की हत्या की साजिश रची। 19 सितंबर को किसी काम से अजय इंदौर गया था जहां सुमित उसे मिला और साथ में घर वापस चलने के लिए कहकर किराए से एक कार ली। इसके बाद सुमित ने मानपुर से बीयर खरीदी और अजय की पिलाई। बीयर पीने के बाद अजय कार में ही सो गया। घर पहुंचकर सुमित ने कार खराब होने का बहाना बनाकर रस्सी मांगी और इशारे से भाभी को घर के बाहर बुलाया वहां सोते वक्त ही सुमित व अजय की पत्नी ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया और फिर उसके गले में रस्सी डालकर उसे कार से घसीटा और फिर नहर में फेंक दिया था।