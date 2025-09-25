देवर-भाभी के अफेयर की पति को लगी भनक, फिर एक रात…

आरोपी सुमित ने बताया कि उसके और उसकी भाभी के बीच अवैध संबंध थे। ये बात भाई अजय को पता चल गई थी। परिजन के सामने सच आने के बाद परिवारवालों ने अजय व उसकी पत्नी को अलग रहने के लिए भेज दिया था। इसके बाद ही देवर-भाभी दोनों ने मिलकर अजय की हत्या की साजिश रची। 19 सितंबर को किसी काम से अजय इंदौर गया था जहां सुमित उसे मिला और साथ में घर वापस चलने के लिए कहकर किराए से एक कार ली। इसके बाद सुमित ने मानपुर से बीयर खरीदी और अजय की पिलाई। बीयर पीने के बाद अजय कार में ही सो गया। घर पहुंचकर सुमित ने कार खराब होने का बहाना बनाकर रस्सी मांगी और इशारे से भाभी को घर के बाहर बुलाया वहां सोते वक्त ही सुमित व अजय की पत्नी ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया और फिर उसके गले में रस्सी डालकर उसे कार से घसीटा और फिर नहर में फेंक दिया था।