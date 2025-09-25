डॉक्टर पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी ने पूर्व प्रेमी से तुड़वा डाला पति का हाथ..

22 सितंबर को निवाड़ी शहर के बीचों बीच स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉक्टर सत्येन्द्र कौरव के साथ तीन नकाबपोश लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में घुसकर बेरहमी से मारपीट की थी। मारपीट से डॉक्टर सत्येन्द्र का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तब डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आरोपियों पर 5-5 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी एक कार से आए थे जिसका नंबर MP33 ZE 7933 था ये कार आरती राजपूत पत्नी सुमरन सिंह धाकड़ निवासी बिलूपुरा पोस्ट उर्गर जिला शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार का पता चलने के बाद पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच गई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।