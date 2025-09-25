Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टीकमगढ़

डॉक्टर पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी ने पूर्व प्रेमी से तुड़वा डाला पति का हाथ..

mp news: पत्नी ने पूर्व प्रेमी को पति के द्वारा पीटने के बारे में बताया तो गुस्से में आग बबूला हुआ युवक, 126 दूर से दोस्तों के साथ आया और डॉक्टर को बेरहमी से पीटा....।

टीकमगढ़

Shailendra Sharma

Sep 25, 2025

niwari
Doctor Husband Slapped Wife Former Boyfriend Broke Husband Hand

mp news: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बीते दिनों 22 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में घुसकर डॉक्टर के साथ की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। डॉक्टर को पिटवाने के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ था और डॉक्टर की पत्नी ने ही अपने पुराने प्रेमी से डॉक्टर पति को पिटवाया था। पुलिस ने मारपीट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

ड्यूटी पर डॉक्टर के साथ हुई थी मारपीट

22 सितंबर को निवाड़ी शहर के बीचों बीच स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉक्टर सत्येन्द्र कौरव के साथ तीन नकाबपोश लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में घुसकर बेरहमी से मारपीट की थी। मारपीट से डॉक्टर सत्येन्द्र का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तब डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आरोपियों पर 5-5 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी एक कार से आए थे जिसका नंबर MP33 ZE 7933 था ये कार आरती राजपूत पत्नी सुमरन सिंह धाकड़ निवासी बिलूपुरा पोस्ट उर्गर जिला शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार का पता चलने के बाद पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच गई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पत्नी ने कराया था पति पर हमला

पुलिस ने बताया कि जब कार को ट्रेस किया गया तो पता चला कि कार दीपक राजपूत लेकर गया था और उसके साथ दतिया के बलराम राजपूत, चंदन जाटव, मोनू सेन भी साथ आए थे। बताया गया है कि डॉक्टर सत्येन्द्र कौरव का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी दौरान उन्होंने पत्नी पर हाथ उठाया था। पत्नी की बलराम राजपूत से पुरानी दोस्ती थी और अब भी उनके बीच अक्सर बातचीत होती है। पति से झगड़े की बात पत्नी ने दोस्त बलराम को बताई और पति को सबक सिखाने के लिए कहा। जिसके बाद बलराम अपने दोस्त, दीपक राजपूत, चंदन और मोनू सेन के साथ निवाड़ी आया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था।

ये भी पढ़ें

एमपी में 5 लाख रिश्वत मांगने वाले अधिकारी की ‘उतरी पेंट’, पहली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने पकड़ा
अलीराजपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 05:23 pm

Published on:

25 Sept 2025 05:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / डॉक्टर पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी ने पूर्व प्रेमी से तुड़वा डाला पति का हाथ..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.