डॉक्टर पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी ने पूर्व प्रेमी से तुड़वा डाला पति का हाथ..

mp news: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बीते दिनों 22 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में घुसकर डॉक्टर के साथ की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। डॉक्टर को पिटवाने के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ था और डॉक्टर की पत्नी ने ही अपने पुराने प्रेमी से डॉक्टर पति को पिटवाया था। पुलिस ने मारपीट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
22 सितंबर को निवाड़ी शहर के बीचों बीच स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉक्टर सत्येन्द्र कौरव के साथ तीन नकाबपोश लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में घुसकर बेरहमी से मारपीट की थी। मारपीट से डॉक्टर सत्येन्द्र का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तब डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आरोपियों पर 5-5 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी एक कार से आए थे जिसका नंबर MP33 ZE 7933 था ये कार आरती राजपूत पत्नी सुमरन सिंह धाकड़ निवासी बिलूपुरा पोस्ट उर्गर जिला शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार का पता चलने के बाद पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच गई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि जब कार को ट्रेस किया गया तो पता चला कि कार दीपक राजपूत लेकर गया था और उसके साथ दतिया के बलराम राजपूत, चंदन जाटव, मोनू सेन भी साथ आए थे। बताया गया है कि डॉक्टर सत्येन्द्र कौरव का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी दौरान उन्होंने पत्नी पर हाथ उठाया था। पत्नी की बलराम राजपूत से पुरानी दोस्ती थी और अब भी उनके बीच अक्सर बातचीत होती है। पति से झगड़े की बात पत्नी ने दोस्त बलराम को बताई और पति को सबक सिखाने के लिए कहा। जिसके बाद बलराम अपने दोस्त, दीपक राजपूत, चंदन और मोनू सेन के साथ निवाड़ी आया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था।