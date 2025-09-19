एमपी के बीजेपी नेता ने युवती के साथ गाड़ी में की गलत हरकत, केस दर्ज

BJP- एमपी के एक बीजेपी नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। उसने गाड़ी में एक युवती के साथ गलत हरकत की। पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़वानी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय यादव पर पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार बुधवार को युवती अवकाश पर थी और बाजार गई थी।लौटते वक्त बीजेपी नेता अजय यादव गाड़ी में आ गया और गलत हरकत की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर बड़वानी शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
बड़वानी जिले के सेंधवा में काम करने वाली युवती ने बताया कि अजय यादव से ट्रांसफर के संबंध में उसकी चर्चा हुई थी। वह सिलावद का बीजेपी मंडल अध्यक्ष है। बुधवार को बाजार से लौटने के समय अजय यादव उसकी गाड़ी में अंदर आकर बैठ गया। यहां उसने छेड़छाड़ की। बोला कि तू मुझे अच्छी लगती है, मेरे साथ चल।
आरक्षक युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि जब मैंने अजय यादव की हरकत का विरोध किया तो वह गुस्सा उठा। जान से मारने की धमकी देने लगा। सेंधवा में नौकरी नहीं करने देने की भी धमकी दी। बड़वानी शहर कोतवाली पुलिस ने अजय यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75, 78, 296, 351 और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामला दर्ज होने की भनक लगते ही वह फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है।