एमपी के बीजेपी नेता ने युवती के साथ गाड़ी में की गलत हरकत, केस दर्ज

BJP- एमपी के एक बीजेपी नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। उसने गाड़ी में एक युवती के साथ गलत हरकत की। पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़वानी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय यादव पर पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार बुधवार को युवती अवकाश पर थी और बाजार गई थी।लौटते वक्त बीजेपी नेता अजय यादव गाड़ी में आ गया और गलत हरकत की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर बड़वानी शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है।