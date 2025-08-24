हौसलों की मिसाल! पति के बाद अकेले लड़ी जिंदगी की जंग, बेटे-बेटियों को बनाया इंजीनियर-डॉक्टर

किसान मां गीता देवी ने बताया कि पति के मौत के बाद बच्चों को पढ़ाने और उनके सपनों को पूरा करने में जरूर अड़चने आई, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बताया कि उसने कभी बच्चों में अंतर नहीं किया। बेटे और बेटियों को एक साथ पढ़ाया है। वह कहती हैं कि बच्चों की सफलता को देखकर सारे दुख भूल जाती हैं। बच्चों ने भी पूरा साथ दिया। पोती व पोते के सफल होने पर दादी मनभरी देवी भी खुश है।