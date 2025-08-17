राजस्थान की बेटी अनुया ने देश का नाम किया रोशन, टोक्यो में इतिहास रचने को तैयार, वर्ल्ड डेफ ओलंपिक में लगाएंगी निशाना

मामा किंशुक शर्मा ने बताया कि अनुया ने टोक्यो में होने वाले 25वें समर डेफ ओलंम्पिक्स 2025 में क्वालीफाइ करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने भोपाल की शूटिंग एकेडमी में आयोजित सलेक्शन ट्रायल में 10 मीटर एयर पिस्टल के साथ ही 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में डेफलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। अनुया ने बहुत छोटी सी उम्र में ही शूटिंग शुरू कर दी थी। वह अपने सीनियर्स शूटर्स को देखकर काफी कुछ सीख लेती थी। अनुया ने 2024 में जर्मनी के हनोवर में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व के दिग्गज शूटर्स को हराकर गोल्ड जीता।