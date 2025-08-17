राजस्थान की बेटी अनुया ने देश का नाम किया रोशन, टोक्यो में इतिहास रचने को तैयार, वर्ल्ड डेफ ओलंपिक में लगाएंगी निशाना

जयपुर। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती बस उसे मौका मिलना चाहिए। ऐसी ही एक प्रतिभा है गुलाबीनगर की बेटी अनुया प्रसाद। अनुया ने मूक-बधिर होने के बावजूद वह कार्य कर दिखाया जिसके करने में बड़े-बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं। इस होनहार शूटर ने जापान में होने वाले डेफ ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर देश और राजस्थान का नाम रोशन कर दिया।
अनुया ने गत वर्ष जर्मनी के हनोवर में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने का इतिहास रचा था और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे छोटी शूटर थी। अनुया ने इशारों में बताया कि अब उसका लक्ष्य डेफ ओलंपिक्स में स्वर्ण जीतना है और वह इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
मामा किंशुक शर्मा ने बताया कि अनुया ने टोक्यो में होने वाले 25वें समर डेफ ओलंम्पिक्स 2025 में क्वालीफाइ करने के लिए बहुत मेहनत की। उसने भोपाल की शूटिंग एकेडमी में आयोजित सलेक्शन ट्रायल में 10 मीटर एयर पिस्टल के साथ ही 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में डेफलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। अनुया ने बहुत छोटी सी उम्र में ही शूटिंग शुरू कर दी थी। वह अपने सीनियर्स शूटर्स को देखकर काफी कुछ सीख लेती थी। अनुया ने 2024 में जर्मनी के हनोवर में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व के दिग्गज शूटर्स को हराकर गोल्ड जीता।
अनुया की कैचिंग पावर गजब की है। एक बार किसी चीज को देखने के बाद वह तुरंत उसे कैच कर लेती है। उसने अपनी कोचिंग सामान्य बच्चों के साथ की। जब कोचिंग करने गई उसकी अपीयरेंस शानदार थी। धीरे-धीरे उसने शूटिंग की एबीसीडी समझनी शुरू की और जल्द ही सबको पीछे छोड़ दिया। वह कोच के इंस्ट्रक्शन्स इशारे में समझती थी।
शूटिंग करियर में अनुया अब तक 25 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं। इनमें 1 अंतरराष्ट्रीय गोल्ड, 9 राष्ट्रीय मेडल (4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज) और 15 राज्य एवं अन्य प्रतियोगिताओं के मेडल (8 गोल्ड, 7 सिल्वर) शामिल हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रसाद लंबे समय से हर्षवर्द्धन सिंह राजावत से कोचिंग ले रही हैं। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में योगेश शेखावत से शूटिंग के गुर सीख रही हैं।