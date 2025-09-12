Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान के इस सरकारी स्कूल में कभी भी हो सकता है हादसा, जर्जर छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी

अचलपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि जगह-जगह से प्लास्टर गिर रहा है, छत से सरिये बाहर दिखने लगे हैं।

बस्सी

Santosh Trivedi

Sep 12, 2025

achalpura govt school
Photo- Patrika

जयपुर/हरिपुरा। निकटवर्ती ग्राम अचलपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बच्चों का भविष्य और जिंदगी दोनों ही खतरे में पड़ गए हैं। जगह-जगह से प्लास्टर गिर रहा है, छत से सरिये बाहर दिखने लगे हैं और थोड़ी सी बारिश में पानी टपकने लगता है।

हालात यह हैं कि हाथ लगाने मात्र से छत व दीवारों का प्लास्टर टूटकर गिर जाता है। इसके बावजूद विद्यालय का संचालन इसी भवन में मजबूरी में किया जा रहा है। विद्यालय में वर्तमान में 47 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तीन साल पहले यह संख्या 65 थी, जो अब घटकर 47 रह गई है। नामांकन में कमी का मुख्य कारण भवन की जर्जर हालत है।

हाल ही में प्लास्टर का बड़ा हिस्सा पढ़ाई कर रहे बच्चों पर गिर गया, गनीमत रही कि कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। प्रधानाध्यापक कक्ष व स्टोर रूम के अलावा 6 कमरे हैं, जिनमें से तीन पूरी तरह से जर्जर हैं और बाकी तीन पर पट्टियां डाली हुई हैं, जो बारिश में टपकने लगती हैं। बच्चों को कभी एक कमरे में तो कभी पेड़ों की छांव में बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है।

हादसों का अंदेशा

ग्रामीण विनोद बलेसरा, रमेश कोटोत्या, कैलाश शर्मा और वार्ड पंच सीता देवी ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने जनसहयोग से मदद का भरोसा भी दिलाया।

इनका कहना है

  • कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जनसहयोग के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं।रामराज बैरवा, प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.विद्यालय अचलपुरा
  • भवन की मरम्मत का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। फिलहाल बच्चों को सुरक्षित एक कमरे और पेड़ों के नीचे बैठाकर अध्ययन कराया जा रहा है।सुनीता देवी, पीईईओ, हरिपुरा

Published on:

12 Sept 2025 01:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / राजस्थान के इस सरकारी स्कूल में कभी भी हो सकता है हादसा, जर्जर छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी

