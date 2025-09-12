राजस्थान के इस सरकारी स्कूल में कभी भी हो सकता है हादसा, जर्जर छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी

हाल ही में प्लास्टर का बड़ा हिस्सा पढ़ाई कर रहे बच्चों पर गिर गया, गनीमत रही कि कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। प्रधानाध्यापक कक्ष व स्टोर रूम के अलावा 6 कमरे हैं, जिनमें से तीन पूरी तरह से जर्जर हैं और बाकी तीन पर पट्टियां डाली हुई हैं, जो बारिश में टपकने लगती हैं। बच्चों को कभी एक कमरे में तो कभी पेड़ों की छांव में बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है।