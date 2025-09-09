राजस्थान में एक शिक्षक निलंबित… 4 को नोटिस, औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा निदेशक को मिली लापरवाही

राजस्थान शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सीताराम जाट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान - प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत चल रहे मौखिक प्रवाह पठन (ओआरएफ) कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कोलायत क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर लापरवाहियां सामने आईं। निरीक्षण में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, जबकि चार शिक्षकों को नोटिस जारी कर 12 सितंबर तक स्पष्टीकरण मांगा गया है।