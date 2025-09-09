Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

राजस्थान में एक शिक्षक निलंबित… 4 को नोटिस, औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा निदेशक को मिली लापरवाही

राजस्थान शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सीताराम जाट ने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। जबकि चार शिक्षकों को नोटिस जारी किया है।

बीकानेर

Lokendra Sainger

Sep 09, 2025

Director of Education
Photo- Patrika Network

राजस्थान शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सीताराम जाट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान - प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत चल रहे मौखिक प्रवाह पठन (ओआरएफ) कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कोलायत क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर लापरवाहियां सामने आईं। निरीक्षण में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, जबकि चार शिक्षकों को नोटिस जारी कर 12 सितंबर तक स्पष्टीकरण मांगा गया है।

यहां मिली लापरवाही

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खारी चारणान में कक्षा 3 से 5 एवं 6 से 8 के अनुसार समूह आधारित गतिविधियां नहीं करवाई गईं। शिक्षकों रेखा गर्ग, मनदीप कौर और माणक चंद सुथार पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

ये भी पढ़ें

अलवर में फर्जीवाड़े से बनी 2 LDC बर्खास्त, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप
अलवर
alwar news

इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बज्जू में ओआरएफ कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को समूह गतिविधियां नहीं करवाई गईं। संस्था प्रधान बगसा राम बिश्नोई के पास कार्यक्रम संबंधी संतोषजनक जानकारी नहीं पाई गई। साथ ही दिशा-निर्देशों व कार्ययोजना का पूर्ण अभाव पाया गया।

निदेशक सीतराम जाट ने कहा कि ओआरएफ कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का अहम हिस्सा है और इसे हल्के में लेने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सभी सीसीए नियम-17 के तहत कार्रवाई का सामना करेंगे। स्कूलों को कार्यक्रम के नियमित और प्रभावी क्रियान्वयन की चेतावनी दी गई। निदेशक ने बज्जू के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) छात्रावास का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त निदेशक गोपालराम बिरला और जिला शिक्षा अधिकारी किशनदान चारण मौजूद रहे। चारण ने बताया कि जिले के अन्य विद्यालयों का भी समय-समय पर अवलोकन किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

भाजपा MLA से भिड़ गए मंत्री किरोड़ी लाल… दोनों में हुई खूब तकरार, CM भजनलाल ने शांत करवाया मामला
जयपुर
BJP MLA Meeting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 09:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में एक शिक्षक निलंबित… 4 को नोटिस, औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा निदेशक को मिली लापरवाही

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.