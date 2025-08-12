फास्टैग को लेकर नया अपडेट, 15 अगस्त से होंगे बड़े बदलाव, सिर्फ इन्हें मिलेगी राहत

फास्टैग पास को एनएचएआई की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए गाड़ी की जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद निर्धारित शुल्क जमाकर ऑनलाइन पेमेंट करने पर पास सक्रिय हो जाएगा। इसमें तीन हजार रुपए में 200 बार गुजरने की सीमा है। अभी तक जो सुविधा थी, उसमें वाहन मालिकों को हर राउंड पर भुगतान करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद यदि वाहन 200 से अधिक बार गुजरता है तो सामान्य टोल दर के अनुसार भुगतान करना होगा।