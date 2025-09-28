वन विभाग की कार्रवाई, राजस्थान के इस मंदिर का तोड़ा पिलर, भड़क गए ग्रामीण

इस दौरान छत के दो पिलर क्षतिग्रस्त हुए और लोहे के सरिए बाहर निकल आए। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह फॉरेस्ट लैंड में बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई थी। वन विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने के लिए थी जबकि स्थानीय लोग इसे धार्मिक भावनाओं पर चोट मान रहे हैं।