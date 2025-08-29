Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से आगामी एक सप्ताह मेघ बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को जयपुर सहित टोंक, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, झुंझुनूं, दौसा, अजमेर, सीकर, राजसमंद, कोटा सहित अन्य जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। जयपुर में भी एक घंटे तक तेज बारिश हुई। शाम तक बीच-बीच में बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जयपुर में 14 एमएम बारिश दर्ज की गई। हालांकि टोंकरोड, दुर्गापुरा, जेएलएन मार्ग, चारदीवारी सहित कई जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई।