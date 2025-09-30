Rajasthan Rain: दक्षिणी-पश्चिमी विछोभ सक्रिय, राजस्थान में 5 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना, क्या बोले किसान

कौथून क्षेत्र में मौसम का मिजाज बार-बार बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कड़ी मेहनत से तैयार की गई उड़द, मूंगफली, ज्वार और ग्वार की फसल पककर तैयार है, लेकिन अचानक बादल छाने और बारिश होने से इन पर संकट मंडरा रहा है। खेतों व खलिहानों में कटाई और खुदाई का काम चल रहा है, वहीं बारिश से भीगी फसल की चमक कम हो गई है। किसान अपनी मेहनत बचाने के लिए कटाई के बाद फसल को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ दिन तक तेज आंधी-पानी न हो।