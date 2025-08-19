15 किलोमीटर दूर बैंक होने से 40 हजार लोगों की जेब पर पड़ रहा ‘बोझ’

बैंक शाखा खुले तो मिले सुविधा

पूर्व जिला पार्षद रामजीलाल मीना ने बताया कि व्यापारियों को सबसे अधिक परेशानी होती है। बैंक कार्य के लिए उन्हें प्रतिष्ठान बंद करके दूर जाना पड़ता है। विद्यार्थियों और पेंशनधारियों को भी कठिनाई उठानी पड़ती है। वहीं देवगांव सरपंच बाबूलाल मीणा ने बताया कि देवगांव कई गांवों का केंद्र है। यहां बैंक शाखा खुलने से हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी। कई बार अधिकारियों को पत्र भी भेजे गए हैं। ई-मित्र संचालक रामफूल बैरवा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और ऑनलाइन कार्यों के लिए हमें दिन में कई बार बैंक जाना पड़ता है। बैंक न होने से अतिरिक्त खर्च और समय दोनों बर्बाद होते हैं।ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष जयराम कुदाल्या ने बताया कि वित्तीय कार्यों के लिए हर बार बस्सी या तूंगा जाना पड़ता है। सरकार को यहां बैंक खोलने पर तुरंत कदम उठाना चाहिए।