Baster News: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, बस्तर ITI में निकली भर्ती, 15 जून तक करें अप्लाई

Baster News: बस्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार अवसर सामने आया है। बस्तर आईटीआई में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतर मौका है, जहां उन्हें अपने कौशल और योग्यता के आधार पर चयनित होने का अवसर मिलेगा। युवाओं के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अध्यापन के लिए अवसर सामने आया है। कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बस्तर द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न व्यवसायों और विषयों में मेहमान प्रवक्ताओं की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।