आंखों से कैसे पहचानेंगे जहरीले फलों को..? बिना लैब टेस्ट के बिक रहे फल-सब्जियां, बस्तर में बढ़ा जान का खतरा

Bastar Food Safety Issue: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर/बस्तर में लोगों की थाली तक पहुंच रहे फल और सब्जियों की सुरक्षा को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भले ही सड़े-गले फलों पर कार्रवाई का दावा कर रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन फलों और सब्जियों की वैज्ञानिक जांच को लेकर है, जिन्हें केमिकल से पकाने की आशंका जताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि बस्तर संभाग में फिलहाल फलों और सब्जियों की स्थानीय स्तर पर लैब टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आम जनता जिन फलों और सब्जियों का सेवन कर रही है, उनमें कैल्शियम कार्बाइड, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन या अन्य खतरनाक रसायनों का उपयोग हुआ है या नहीं, इसकी तत्काल वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पा रही है।