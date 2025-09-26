भगवा झंडा लगाने पर विशेष समुदाय के लोगों ने की हाथापाई, घिरने पर बाइक में धारदार हथियार छोड़कर भागे

पुलिस को दी तहरीर में प्रधान भरत लाल ने बताया कि रजवापुर निवासी आफताब उर्फ गुलाम,अब्दुल सैयद, जिशान, कल्लू और कासिम दुर्गा पंडाल पर आए और प्रेमकुमार तथा प्रधान भरतलाल से हाथपाई कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। ग्रामीणों ने बताया कि जिस बाइक से आरोपित गांव में आए थे उसमें से एक पर नंबर प्लेट नहीं था। तलाशी में बाइक में चाकू तथा अन्य धारदार हथियार भी मिला है। CO हरैया संजय सिंह ने बताया कि तहरीर के मुताबिक केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।