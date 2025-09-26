भगवा झंडा लगाने पर विशेष समुदाय के लोगों ने की हाथापाई, घिरने पर बाइक में धारदार हथियार छोड़कर भागे

बस्ती जिले के रजवापुर में झंडा उखाड़ने की बात पर विशेष समुदाय के लोग दुर्गा समिति के आयोजकों को धमकी देते हुए फरार हो गए।बताया जा रहा है कि बरावफात पर कुछ दिन पहले सजावट किया गया था। बृहस्पतिवार को दुर्गापूजा आयोजक उसी रास्ते पर अपने झंडे-भगवा झंडे लगाने लगे। एक पक्ष का आरोप है कि उनकी झालर नोचकर फेंकी गई। इससे गुस्साए उसके संप्रदाय के कुछ युवक बाइक पंडाल के पास गए।
पुलिस को दी तहरीर में प्रधान भरत लाल ने बताया कि रजवापुर निवासी आफताब उर्फ गुलाम,अब्दुल सैयद, जिशान, कल्लू और कासिम दुर्गा पंडाल पर आए और प्रेमकुमार तथा प्रधान भरतलाल से हाथपाई कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। ग्रामीणों ने बताया कि जिस बाइक से आरोपित गांव में आए थे उसमें से एक पर नंबर प्लेट नहीं था। तलाशी में बाइक में चाकू तथा अन्य धारदार हथियार भी मिला है। CO हरैया संजय सिंह ने बताया कि तहरीर के मुताबिक केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।