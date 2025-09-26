Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

गृहमंत्री अमित शाह आज आयेंगे कुशीनगर एयरपोर्ट, हेलिकॉप्टर से पहुंचेंगे बेतिया…BJP कार्यकर्ताओं के साथ होनी है बैठक

शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह कुछ पल के लिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकेंगे, यहां उनका स्वागत BJP की टीम करेगी। गृहमंत्री इसके बाद हेलिकॉप्टर से बिहार राज्य के बेतिया जाएंगे।

कुशीनगर

anoop shukla

Sep 26, 2025

Up news, kushinagar
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गृहमंत्री का आज कुशीनगर एयरपोर्ट पर आगमन

शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनका विमान दोपहर 2:10 बजे एयरपोर्ट पर उतरेगा। वहां से वे हेलीकॉप्टर द्वारा बिहार के बेतिया के लिए रवाना होंगे।कुशीनगर एयरपोर्ट पर BJP जिला अध्यक्ष, सांसद और विधायकों सहित पूर्व जनप्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों के साथ समयानुसार बैठक भी हो सकती है।

बिहार चुनाव मद्देनजर बेतिया में गृहमंत्री लेंगे बैठक

बिहार चुनाव के मद्देनजर बेतिया में गृहमंत्री कुमारबाग स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में सारण-चंपारण प्रमंडल के 10 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री की सिक्यूरिटी के लिए एयरपोर्ट और ट्रांजिट मार्ग पर लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। इस दौरान ड्रोन निगरानी और CCTV कवरेज की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और आपातकालीन सेवाएं भी तैनात की गई हैं। DM महेंद्र सिंह तवर और SP केशव कुमार ने एयरपोर्ट पर तैयारियों की समीक्षा की थी।

Published on:

26 Sept 2025 09:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / गृहमंत्री अमित शाह आज आयेंगे कुशीनगर एयरपोर्ट, हेलिकॉप्टर से पहुंचेंगे बेतिया…BJP कार्यकर्ताओं के साथ होनी है बैठक

