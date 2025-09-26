गृहमंत्री अमित शाह आज आयेंगे कुशीनगर एयरपोर्ट, हेलिकॉप्टर से पहुंचेंगे बेतिया…BJP कार्यकर्ताओं के साथ होनी है बैठक

शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनका विमान दोपहर 2:10 बजे एयरपोर्ट पर उतरेगा। वहां से वे हेलीकॉप्टर द्वारा बिहार के बेतिया के लिए रवाना होंगे।कुशीनगर एयरपोर्ट पर BJP जिला अध्यक्ष, सांसद और विधायकों सहित पूर्व जनप्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों के साथ समयानुसार बैठक भी हो सकती है।
बिहार चुनाव के मद्देनजर बेतिया में गृहमंत्री कुमारबाग स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में सारण-चंपारण प्रमंडल के 10 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री की सिक्यूरिटी के लिए एयरपोर्ट और ट्रांजिट मार्ग पर लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। इस दौरान ड्रोन निगरानी और CCTV कवरेज की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और आपातकालीन सेवाएं भी तैनात की गई हैं। DM महेंद्र सिंह तवर और SP केशव कुमार ने एयरपोर्ट पर तैयारियों की समीक्षा की थी।